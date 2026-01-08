La programación previa de los Premios Feroz en Pontevedra incluye un ciclo sobre las mujeres en el cine gallego

El Ayuntamiento de Pontevedra programa un ciclo que pone a las mujeres en el centro del audiovisual gallego, dentro de los actos previos a la entrega de los Premios Feroz del próximo 24 de enero. Bajo el título ‘Una cuestión de perspectiva: las mujeres en el audiovisual gallego’, el Teatro Principal se convertirá los viernes 9 y 16 de enero en un espacio de reflexión, encuentro y creación artística.

La iniciativa, coordinada por la gestora cultural Paula Cabaleiro, apuesta por revisar cómo se construyen los relatos cuando quien mira, escribe y dirige son mujeres.

El ciclo arranca este viernes a las 19.00 horas con la proyección de ‘Prefiero condenarme’ (2024), el último documental de Margarita Ledo, que recupera la historia real de Sagrario Ribela Fra, una mariscadora de la ría de Ferrol juzgada por adulterio en plena dictadura. Un relato íntimo y contundente sobre la violencia estructural, el control social y el derecho a amar. Después de la exhibición de la película, habrá coloquio con la propia Ledo y con la actriz Mónica Camaño, en un diálogo abierto con el público.

La segunda jornada, el viernes 16, propone una inmersión completa en el presente y en el futuro del sector. A partir de las 11.15 horas, productoras, directoras, guionistas y programadoras analizarán la situación de las mujeres en el cine gallego, los avances logrados y los desafíos que aún persisten.

La conferencia inaugural correrá a cargo de Nati Juncal, productora y delegada de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) en Galicia, y dará paso a tres mesas de diálogo que abordarán la producción con una perspectiva feminista, la creación de personajes y relatos, y los circuitos de exhibición y difusión del cine gallego.

Entre las voces participantes destacan nombres como Chelo Loureiro, Jaione Camborda, Lucía Veiga, Anxos Fazáns o Ana Domínguez, que acercarán diferentes perspectivas de un sector en transformación. La jornada se cerrará a las 19.45 horas con la performance ‘Una mujer con una cámara‘, una propuesta escénica singular de Mercé de Rande y Juanma Lodo, que mezcla danza, cine y vídeo en tiempo real para cuestionar quien mira y quién es mirada.

Todas las actividades son de acceso libre hasta completar aforo.