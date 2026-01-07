Ferrol celebró la festividad patronal. Entregados el título de ferrolana del año e insignias de oro

Compartir Facebook

La ciudad de Ferrol celebró en la jornada de este miércoles, día 7 de febrero,

la festividad patronal en honor a San Julián, instaurada por acuerdo plenario de la corporación municipal el 5 de enero de 1786. Firmas en el libro de oro de la ciudad, Eucaristía en la concatedral, entrega del título de ferrolana del año 2025, insignias de oro, renovación de la hermandad con la ciudad de Lugo, ……y todo ello acompañado del tradicional “arroz con leche”, a lo que se suma una jornada con amenaza de lluvia y con frío en un día festivo local en el que incluso algunos establecimientos comerciales se atrevieran a abrir sus puertas.

FIRMA EN EL LIBRO DE ORO

Anteriormente al acto religioso se celebró una recepción en el Palacio Municipal donde el alcalde, José Manuel Rey Varela, y los miembros de la Corporación dieron la bienvenida a las personas reconocidas este año como «ferrolá do ano», Esperanza Piñeiro de San Miguel, y con la insignia de oro y que posteriormente firmaron en el Libro de Ouro de la ciudad: el pintor Andrés Gabarres; los fundadores del restaurante O Parrulo, Celestina Martínez y José Martínez.

También la doctora en Historia, Anabel Bello Platas; y la ferrolana afincada en Washington, Teresa Valcarce Graciani.

Asimismo, se otorgó una insignia de oro a título póstumo al ingeniero Manuel Luaces, allí estaba su viuda, sus dos hijos María y Fernando, nietos y su hijo político Miguel Tellado.

Los premiados firmaron, como ya es tradicional, en el libro de oro de la ciudad

EUCARISTÍA EN LA CONCATEDRAL

A las diez y media de la mañana el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol Fernando García Cadiñanos presidió una Eucaristía solemne en la S.I. Concatedral de San Julián en la que estuvo acompañado por el responsable de la UPA parroquial y canónigo, Antonio Rodríguez Basanta; por el arcipreste de la ciudad, Cándido Otero López; y por un buen número de sacerdotes.

Asistieron al acto religioso el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, y el de Lugo Miguel Fernández Méndez, a los que acompañaban los tenientes alcaldes y ediles de ambos concellos.

Asimismo estaban presentes el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar; la senadora del Partido Popular Verónica Casal Míguez; el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; la vicerrectora del Campus de Ferrol de la UDC, Ana Isabel Ares Pernas; el almirante Ignacio Frutos Ruiz, hijo adoptivo de Ferrol; el Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima, CF José Manuel De Mata Hervás; la Comisaria Jefe de la Policía Nacional de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda;el presidente-hermano mayor de la Fundación del Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens; Fernando Iguacel Selle, presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa; el director de Navantia Ría de Ferrol, Eduardo Dobarro Rubido; así como otras muchas representaciones de hermandades, cofradías, de la vida social y cultural ferrolana, representantes vecinales, de centros de enseñanza, asociaciones religiosas y de Cáritas Diocesana y los galardonados en esta jornada.

Durante la homilía, el obispo reflexionó sobre el sentido de la celebración. «Es bello percibir y acoger esta pluralidad de la vida política, civil y religiosa y hacerlo juntos en este templo que nuestros mayores dedicaron a San Julián, siguiendo así una tradición antigua. Venir en esta fecha como ciudad es descubrirnos responsables y protagonistas de esta historia ciudadana que debemos de construir juntos. Venir en esta fecha, como ciudad, es acoger la tradición de nuestros mayores que imploraban a San Julián como especial protector y patrono en los retos y dificultades de la entera ciudad para acoger su bendición, su ayuda y su protección. Venir en esta fecha, como ciudad hasta este templo, es una ocasión privilegiada para el discernimiento y descubrir los caminos por los que el Señor nos quiere llevar en este año nuevo que acabamos de comenzar en esta época nueva que nos toca afrontar»

Retos y esperanzas

« Sin duda, son muchos los retos y esperanzas que tenemos nuestra generación. En medio de nuestra debilidad, que es connatural a nuestra naturaleza y que nos hace tanto bien para que seamos capaces de pedir ayuda a Dios y a los hombres con los que convivimos en el día a día, sentimos los dolores y los problemas de nuestro mundo. Nos duele la violencia, la injusticia, el nuevo tablero internacional roto por espurios intereses… Más cerca de nosotros, el informe FOESSA de Cáritas nos habla de cuatro problemáticas que sí que nos son más cercanas y tangibles, y ante las que urge un diálogo y una acción ciudadana que sea capaz de engendrar la necesaria esperanza y solución en estos momentos.

Cáritas nos habla del problema dramático de la vivienda que afecta a tantos conciudadanos, especialmente jóvenes, que no pueden afrontar su futuro con ilusión y que deriva en una exclusión social. También pone ante nuestros ojos el problema del empleo precario, incapaz en muchas ocasiones de sacar de la pobreza e incluir socialmente a los trabajadores. La tercera realidad que nos desvela es el drama de la iniquidad, en la que los más ricos cada vez tienen más y los pobres son muchos más: una sociedad fracturada sin una clase media que vertebre y vincule. Por último, nos sitúa ante el reto de las migraciones y lo que significan de esperanza, de fuerza vital en todos los órdenes y de la nueva realidad en la que nos situamos como sociedades»

multiculturales.

Unirnos y dialogar

«Algunos de estos problemas globales de toda nuestra sociedad gallega lo son también particularmente de nuestra ciudad de Ferrol en los que, para afrontarlos adecuadamente, hemos de unirnos y dialogar todos, sin ideologías que nos enfrenten, en aras de la construcción de una sociedad del bien común que garantice los derechos de cada persona. ¿Cómo podemos generar una ciudad auténticamente humana e integrada y que camine hacia un desarrollo auténticamente humano e integral? ¿Cómo hacer frente a estos y a otros muchos más problemas como sociedad?».

Conjugar tres fuentes tradicionales de sabiduría

García Cadiñanos se refirió a que «Mirando nuestro propio pasado y nuestra propia tradición y sabiduría, a la luz del misterio de Belén que acabamos de celebrar, se me ocurre que tendríamos que conjugar tres fuentes tradicionales de sabiduría que nos han ayudado siempre a afrontar los retos comunes y que tanto bien nos han

hecho.

En primer lugar, la razón. Acabamos de adorar al Dios que se ha hecho Logos, Palabra. Nos encontramos en la ciudad de la Ilustración, realizada siguiendo los cánones de la razón. La razón es, sin duda, la fuente del

conocimiento cuando tiene como objetivo la búsqueda de la verdad, cuando no renuncia a su existencia, cuando se afana en superar ideologías que impiden su consecución, cuando es capaz de abrirse en sincero diálogo con todos para caminar juntos en lo que es bueno y necesario para cada ser humano, cuando se aleja de los sentimientos y de la autorreferencia en la que fácilmente nos acomodamos..

Junto a la razón, la fe también es una fuente de conocimiento y de quehacer. Vivimos tiempos en los que, sin embargo, la fe se reduce o arrincona en muchas ocasiones al ámbito de lo privado, impidiendo así la

dimensión social y su fecundidad pública que esta siempre tiene. La fe, sin embargo, tal y como lo vemos en Belén, es capaz de alumbrar proyectos de sociedad y de convivencia donde cada persona sea respetada y acogida, donde sus necesidades se coloquen en el centro de la atención del espacio público.

Existe un tercer camino que os invito a recorrer para construir una ciudad más humana y sostenible. También está presente en el misterio de Belén y es el camino que nunca debe de faltar porque siempre se hace fecundo. Me

refiero a la luz del amor, que también es una fuente de conocimiento».

«Cuando en el ejercicio de la política, del compromiso ciudadano, del empeño por la ciudad, el amor no está presente sino que dejamos que sean otros los intereses, vaciamos de auténtico servicio lo que hacemos. El amor es el que plenifica nuestra vida, también nuestras decisiones políticas y económicas. El amor es el camino auténtico que hace una ciudad grande, como San Julián nos enseñó con su vida entera. La caridad política siempre es camino de conocimiento y de realización».

Finalizó invitando a todos en este día de fiesta, «a vivir la belleza de sentirnos vinculados y de descubrir que tenemos juntos un proyecto que compartimos y que tenemos que hacer vida: que ningún ciudadano se quede fuera, que todos puedan tener las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse plenamente Que entre todos lo hagamos realidad mediante la razón, la fe y el amor. Que San Julián acompañe nuestro caminar por la historia y nos ayude en este empeño ciudadano».

La parte musical estuvo a cargo de la coral polifónica ferrolana «A Magdalena» acompañada por el organista titular de las catedrales de Mondoñedo y León Carlos J.Fernández Bollo y el gaiteiro Omar Calderón Yáñez. Se interpretó la misa «para romerías» del padre franciscano Manuel Feijóo Sousa, que fue fundador del orfeón «Terra a nosa» de Santiago. Dirigió Patricia Rodríguez Rico.

ACTO INSTITUCIONAL

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió posteriormente en el Teatro Jofre el acto oficial por la festividad de San Xiao, en el que se consolidó la hermandad entre las ciudades de Lugo y Ferrol y se entregaron el título de Ferrolana del Año e insignias de oro.

A los asistentes al acto religioso en la concatedral se sumaron, entre otros, el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, el subdelegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde; y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros; así como el obispo diocesano Fernando García Cadiñanos.

Comenzó el acto, coordinado por la jefa de protocolo del concello Leonor Bermejo Fanjul, con una intervención musical a cargo de Sabela Ramil, cantante y compositora, finalista de la Operación Triunfo, una de las voces más sensibles y reconocibles de la nueva hornada musical gallega, acompañada a la guitarra por Fernando Fraga Guntín. También intervino en el intermedio y al final. En el salón del teatro sonaron las canciones de autoría de Sabela «Cerca de ti», y «Ya no me quiero ir», y «Quen puidera namorala» , de un poema del mindoniense Álvaro Cunqueiro.

La presentación y desarrollo del acto estuvo a cargo del actor, presentador y modelo ferrolano Fran Nogueira.

Y se procedió a la entrega de distinciones comenzando la de «ferrolá do ano» otorgada a la catedrática de Historia, Esperanza Piñeiro de San Miguel, la gran protagonista de la jornada que recibió el galardón con «emoción y agradecimiento«.

En su discurso, la historiadora ha querido poner voz a los «tesoros humanos vivos»: los hombres y mujeres anónimos que, a través de la pesca o el trabajo doméstico, construyeron el progreso de la ciudad. «Ferrol tiene olor a salitre, pero también a sueños», ha señalado Piñeiro, que ha compartido el premio con su marido, Andrés, y sus compañeros de diversas asociaciones culturales y ferroviarias.

Además del título de Ferrolana del Año, el Ayuntamiento hizo entrega de las Insignias de Oro de la ciudad a Manuel Luaces Rodríguez (a título póstumo) recogida por su hija María, ingeniero e impulsor del campus industrial; Andrés Gabarres Cagiao, artista plástico de relevancia internacional; José Martínez Vidal y Celestina Martínez García, fundadores del emblemático restaurante O Parrulo, recogida por Celestina mientras su esposo se encontraba en el patio de butacas; Ana Isabel Bello Platas, doctora en Arqueología e investigadora; y Teresa Valcarce Graciani, promotora cultural que proyecta el nombre de Ferrol desde Washington.

INTERVENCIÓN DE LOS ALCALDES DE FERROL Y LUGO

Tras una nueva actuación musical a cargo de Sabela Ramil intervinieron el alcalde de Ferrol y el de Lugo.

Un tiempo nuevo para Ferrol

Un año más, Rey Varela destacó los lazos que unen la ciudad departamental con Lugo y que sustentan un hermanamiento oficializado en el año 2000, pero de larga tradición popular. Asimismo, en este día, el alcalde destacó que “estamos ante un tiempo nuevo para Ferrol”. La ciudad está en movimiento y, más que nunca, “tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de donde nacimos”, apuntó.

Al hilo de esto recordó los principales hitos conseguidos en 2025, año en el que se consolidó el crecimiento demográfico de la ciudad con la segunda subida consecutiva después de cuatro décadas de pérdida poblacional. Así, puso en valor Abrir Ferrol al mar que permitió comenzar el derrumbamiento de la muralla, dando así respuesta a una demanda ciudadana también de décadas. La Ciudad del Deporte, la urbanización del Sánchez Aguilera, el saneamiento del rural o los Museos de Ferrol y de Ucha son proyectos “sin marcha atrás” que se pusieron en marcha el pasado año y que harán de Ferrol una ciudad aun más atractiva para vivir e invertir.

El regidor recordó la importancia que también tienen los asuntos del día a día, como la limpieza de los parques y jardines, la limpieza de la calles, la atención social o la creación de vivienda. Durante su intervención Rey Varela mostró su satisfacción un año más por el refuerzo de los lazos hermanos que Ferrol mantiene con Lugo, “dos territorios con gran potencial que están llamados a recuperar el norte de Galicia”, afirmó. “Los unen el talento, la tradición, los éxitos, el presente y el futuro que nos espera, porque estoy seguro de que este hermanamiento es el mejor símbolo para que sigamos trabajando y soñando juntos”, añadió el regidor, deseando que los lucenses que hoy visitan Ferrol disfruten de este día.

Rey Varela concluyó su intervención felicitando a las personas reconocidas en esta jornada de San Xiao.

Ferrol y Lugo unidos para avanzar en el desarrollo del norte de Galicia

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Lugo, Miguel Fernández Méndez, consolidando así los 25 años de hermanamiento entre ambas ciudades.

Miguel Fernández, destacó que “en Lugo compartimos ese respeto por nuestras raíces, por nuestra historia y por todo aquello que forma parte importante de nuestro patrimonio”.

Por eso, subrayó, “más allá del respeto y cuidado por nuestro pasado, Ferrol y Lugo estamos unidos por los retos para avanzar en el desarrollo del Norte de Galicia”.

Según el regidor, “es innegable que compartimos objetivos como la mejora de nuestras comunicaciones, el crecimiento sostenible de nuestras ciudades, el reto demográfico y la continua puesta en valor de nuestros cascos históricos”.

El alcalde lucense ha elogiado la «mente prodigiosa» de la Ilustración que diseñó Ferrol y ha mostrado su apoyo total a la candidatura de la ciudad naval ante la UNESCO.

La ceremonia ha concluido con el tradicional intercambio de regalos, simbolizando una amistad que, como recordaba Esperanza Piñeiro, tiene raíces documentadas desde principios del siglo XX y que hoy mira hacia el 2030 con un plan estratégico compartido.

No faltó la foto de familia con todos los premiados en el escenario junto con los alcaldes y los portavoces de los grupos municipales y se dio por finalizado el acto con una nueva interpretación musical a cargo Sabela.

Pero siendo San Julián, en un acto «bien rematado y organizado por el departamento de protocolo»», no podía faltar el tradicional arroz con leche, que los dos alcaldes junto a los homenajeados pudieron degustar en una de las salas del teatro Jofre.

NO PODÍA FALTAR EL ARROZ CON LECHE

Ya por la tarde, en una carpa instalada en la plaza de la Constitución se repartieron unas 2.600 raciones de la tradicional degustación del arroz con leche.