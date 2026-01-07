El Baxi Ferrol cae en Leganés quedándose a las puertas de la Copa de la Reina

Compartir Facebook

Acaba la primera vuelta de la competición en la Liga Femenina Endesa con el Baxi Ferrol cayendo en el duelo directo por clasificarse para la Copa de la Reina en su visita al Innova TSN Leganés, por 78-73, disputado en la noche del miércoles, en el Pabellón Europa (Leganés).

Las ferrolanas empezaban su anotación con una canasta de Moira Joiner, encontrándose con un juego directo de las madrileñas endosándoles un miniparcial de 9-0, lo que también provocaba que hubiera muchas faltas en estos primeros minutos. Clementine Samson y Claire Melia tiraban del carro del Baxi Ferrol, logrando ponerse a tan solo un punto, igualándose posteriormente el juego, con intercambio de canastas y dos triples de Karolina Sotolova, cerrándose el primer cuarto con 20-20.

En el inicio del segundo cuarto el Baxi Ferrol conseguía hacer su mejor juego, logrando abrir una distancia de seis puntos, gracias a sus buenas jugadas colectivas en ataque y seriedad en defensa, obligando al Innova TSN Leganés a solicitar tiempo muerto. Las madrileñas lograban reorganizarse sobre la pista, logrando canasta a canasta acercarse en el marcador, siendo claves los dos triples en la recta final para dejar el partido igualado nuevamente al descanso, con 40-40.

Tras el paso por los vestuarios, el partido continuaba igualado, sin un dominio claro de ninguno de los dos equipos, aunque, con el paso de los minutos las locales empezaban a hacerse con los rebotes en los momentos clave del tercer cuarto, logrando abrir una pequeña distancia.

Con este 60-56 se llegaba al último cuarto del partido, con las ferrolanas volcadas al ataque y teniendo que arriesgar, quedándose en pista Claire Melia a pesar de llegar a la cuarta falta personal nada más empezar, pero conseguían volver a empatar el partido, al mismo tiempo que aumentaban los nervios e imprecisiones en ambos equipos. Una de las claves de la resolución del partido llegaba a doce segundos cuando se le acabó el tiempo a las ferrolanas en la zona, perdiendo la posesión o también una falta de saque al no entenderse Dalayah Daniels y Karolina Sotolova cuando solo quedaban 5,4 segundos, siendo todo esto aprovechado por el Innova TSN Leganés para anotar de tiro libre en las faltas de las ferrolanas y acabar llevándose el partido por 78-73 y, con ello, el pasaporte para la Copa de la Reina.

Con este resultado, el Baxi Ferrol finaliza la primera vuelta en el 9º puesto, con 7 victorias y 8 derrotas. Este sábado empezarán la segunda vuelta de la competición, recibiendo al Movistar Estudiantes, en la 16ª jornada, en un partido que se disputará a las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Innova TSN Leganés: Dodson (14), Sangare (13), Driessen (18), Lahuerta (9), Dudasoya (9) – también jugaron – Bermejo (3), Espín (0), Togores (0), Soriano (0), Herlihy (9) y Andelova (3).

Baxi Ferrol: Erjavec (4), Millán (10), Melia (19), Daniels (8), Joiner (4) – también jugaron – Sánchez-Ramos (5). Samson (2), Sotolova (8), Rodríguez (8) y Joris (5).

Árbitros: Carlos Javier García León, Juan P. Morales García-Alcaide y Alberto García Parejo.

Parciales: 20-20, 20-20, 20-16 y 18-17.

Pabellón: Europa (Leganés)