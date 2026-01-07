O Parrulo Ferrol denuncia ante la policía una supuesta agresión del presidente del Jaén a un empleado del club

El club de fútbol sala O Parrulo Ferrol ha emitido este miércoles un comunicado oficial para denunciar públicamente una agresión sufrida por uno de sus trabajadores a manos del presidente del club Jaén Paraíso Interior.

Según el relato de la entidad ferrolana, los hechos tuvieron lugar en el pabellón de A Malata durante el descanso del partido de liga celebrado este martes. La directiva de O Parrulo ha confirmado que la agresión ya ha sido denunciada formalmente ante la Policía Nacional.

Asimismo, el club ha anunciado que pondrá los hechos en conocimiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el organismo competente adopte las medidas disciplinarias oportunas.

En el comunicado, el club gallego ha manifestado su condena «con absoluta rotundidad» ante cualquier acto de violencia, subrayando que su filosofía de trabajo se basa en el respeto y la convivencia. «Defendemos un fútbol sala vivido desde el respeto y con un ambiente festivo. Nuestra afición entiende este deporte como un espacio de disfrute y valores», señala la nota.

INCIDENTES AL FINAL DEL ENCUENTRO

Más allá de la agresión denunciada, el club también se ha pronunciado sobre los momentos de tensión vividos sobre la pista al término del partido. O Parrulo ha calificado dicha situación como un «malentendido» y ha aclarado que la intervención del personal del club tuvo como único objetivo «evitar que la situación fuese a más y preservar la seguridad».

La entidad ha querido restar peso a este segundo episodio, asegurando que no tuvo mayores consecuencias y que no representa la esencia del club, el cual destaca por su labor con la base y la cantera en Ferrol.