Ortigueira cierra el ejercicio de 2025 con un período medio de pago de 10,08 días

El Concello de Ortigueira acaba de cerrar el último trimestre del ejercicio presupuestario del año 2025, y lo ha hecho alcanzando unas cifras económicas positivas que reflejan el esfuerzo realizado desde todas las áreas municipales.

Entre los datos que arroja la liquidación del documento económico destaca la considerable reducción del período medio de pago que pasó de 71,98 días en primer trimestre de 2025 a 10,08 en el cierre de este último trimestre.

Valentín Calvín, tras el cierre de ejercicio, destacó que “esta bajada de los plazos de pago fue uno de los objetivos que nos marcamos desde que entramos en el Concello y, a pesar del voto en contra de la oposición al pago a proveedores que retrasó el proceso, poco a poco, vamos cumpliendo objetivos. Tanto es así, que en el primer trimestre de 2025, el PMP era de 71,98 días. Desde entonces, el indicador ha ido descendiendo considerablemente: en el segundo trimestre de 2025 fue de 60,01 días, en el tercero de 19,16 y, por último, este ejercicio que se cerró en 10,08 días (un dato que está muy por debajo del máximo exigido por ley, fijado en 30 días)».

Tras estos óptimos resultados económicos, desde la concejalía de Hacienda agradecen “la gran labor de los servicios de intervención y tesorería que son fundamentales para lograr esta rebaja del PMP y lograr unas cifras económicas

positivas”.