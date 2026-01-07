El jugador de O Parrulo Ferrol, Niko Vukmir, jugará la Eurocopa con Croacia

Compartir Facebook

O Parrulo Ferrol tendrá representación en la Eurocopa de fútbol sala que se disputará del 21 de enero al 7 de febrero en Lituania, Letonia y Eslovenia, tras ser convocado su jugador Niko Vukmir con la selección de Croacia.

Niko Vukmir es un habitual del combinado croata desde 2022, entrenado por Marinko Mavrovic, siendo uno de los 18 jugadores que se concentrarán en Prelog del 11 al 18 de enero haciendo la preparación final de esta competición antes de poner rumbo a Riga (Letonia) donde disputará la fase de grupos ante la anfitriona, Georgia y Francia.

Esta será la segunda gran competición que dispute Niko Vukmir con Croacia y la primera como jugador parrulo. La anterior vez fuera en el Mundial de 2024 en Uzbekistán, llegando a los octavos de final, siendo eliminados por la posterior subcampeona, Argentina.

El 19 de enero el seleccionador hará cuatro descartes entre sus convocados en esta cita.