Más de 3.100 peregrinos han pernoctado en el albergue de Neda a lo largo del año 2025

Por tercer año consecutivo, el albergue de peregrinos de Neda superó la barrera de los 3.000 huéspedes. El boom que está viviendo el Camino Inglés, pulverizando, temporada tras temporada sus propias marcas, se muestra en los datos de ocupación de esta instalación turística, perteneciente a la red pública de la S.A. de Gestión del Plan Xacobeo, aunque gestionada por el Ayuntamiento.

Durante los últimos doce meses la ruta de peregrinación a Compostela que pasa por seis localidades de Ferrolterra y del Eume superó por primera vez los 30.000 visitantes, siendo más de 29.000 los que eligen como punto de inicio el puerto ferrolano de Curuxeiras.

De ellos un total de 3.130 eligió al albergue, situado al pie de la ría, en Xuvia para hacer noche, cerrando así la primera etapa del itinerario. El hecho de que sea una etapa corta, de apenas 13,5 km, lleva a un buen número de peregrinos a hacer parada más adelante. Se trata, por tanto, de alrededor del 11% de los caminantes. Agosto (541), septiembre (462), y mayo (430) fueron, en este orden, los meses con mayor ocupación del albergue nedense.

Una situación diferente a la vivida en años anteriores, cuando el grueso de la actividad se centraba no meses punta del verano. Las dependencias colgaron el cartel de completas en una veintena de jornadas, siendo la última la de la Fiesta del Pan.

Los registros correspondientes a los meses en los que se mantuvo operativa la Oficina de Turismo local, situada al pie de esta infraestructura turística, permiten constatar el interés de los alojados por las iglesias y elementos monumentales del Camino y por recursos turísticos del municipio, entre los que hace falta destacar la Fervenza del Belelle y posibles rutas de senderismo.

El albergue abre todos los días del año, completándose las 26 plazas disponibles (24 en litera y 2 camas para personas con movilidad reducida) por orden de llegada. Hace falta registrarse llamando al 659684435.