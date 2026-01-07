A O Parrulo Ferrol le abandona la fortuna (y algo más) ante Jaén Paraíso Interior

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

O Parrulo Ferrol remó para morir en la orilla ante Jaén Paraíso Interior, cayendo por 4-5, en la 16ª jornada de la Primera División, disputado en la tarde del martes, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba trepidante con cuatro goles en pocos instantes, empezando adelantándose los parrulos con un tanto de Penezio al segundo palo en una jugada de falta lateral y, en la jugada siguiente, Joao Salla empataba en una falta rasa desde la frontal del área. El balón iba de un lado a otro con efectividad máxima, con un golazo por alto desde el borde del área de Gonzalo Santa Cruz y no tardaba en llegar el 3-1 con algo de fortuna en un centro desde la línea de fondo de Morgato que introducía Power en su propia portería al querer despejar.

Power se quería quitar la espina en la siguiente jugada con un tiro dentro del área que evitaba Mati Starna, como también lo intentaba Rikelme con un disparo desde diez metros que también acababa de la misma manera. Finalmente, el segundo gol de los visitantes llegaba por medio de Mati Rosa en una jugada de saque de esquina, pero, como venía sucediendo hasta el momento, cada gol tenía su reacción, respondiendo los parrulos con un tanto de Novoa de falta directa rasa desde doce metros.

Las cosas se empezaban a complicar para los locales cuando Gonzalo Santa Cruz veía dos tarjetas amarillas muy discutidas en menos de un minuto, por lo que era expulsado, aprovechando el Jaén Paraíso Interior la inferioridad para anotar Dani Zurdo el 4-3 al segundo palo, con el que se llegaría al descanso.

Tras la reanudación, Niko Vukmir tuvo cerca un nuevo tanto para O Parrulo Ferrol con un tiro desde diez metros por raso que se iba rozando el palo, pero lo que llegaba era el empate de los visitantes con un tanto de Eloy Rojas al segundo palo, en una rápida jugada de falta en diez metros.

El Jaén Paraíso Interior se hacía con el control del juego, presionando a toda la pista, mientras que los ferrolanos realizaban un gran trabajo defensivo, evitando el tiro de Joao Sella desde la frontal del área que despejaba Mati Starna en una gran intervención, como también un disparo de Alan Brandi al larguero desde el borde del área.

Los ferrolanos pudieron anotar en un sprint de Penezio en la frontal del área que despejaba Espíndola, como también en una falta rasa de Diogo que evitaba nuevamente el meta con sus piernas.

Todo se decidía a falta de 39 segundos, cuando los visitantes solicitan una expulsión en el SV en una falta en 30 metros no señalada por los colegiados y, tras la revisión no conceden la expulsión, pero si la infracción, siendo doble penalti, que no desaprovechaba Joao Salla para anotar por la escuadra el 4-5. Penezio salía como portero-jugador en O Parrulo Ferrol, pero no habría tiempo para más y este era el resultado definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 20 puntos, en el 11º puesto de la tabla. Este viernes volverán a jugar visitando al CA Osasuna Magna, en el último partido antes del parón por la Eurocopa que se disputará a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón de Anaitasuna (Pamplona).

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Niko Vukmir – también jugaron – Iván Rumbo, Jhoy, Turbi, Rubén Orzáez, Penezio y Malaguti.

Jaén Paraíso Interior: Dudu, Alan Brandi, Joao Salla, Bynho, Michel – también jugaron – Espíndola, Power, Esteban, Rikelme, Eloy Rojas y Mati Rosa.

Árbitros: José Javier Cidoncha y Sergio Salomé, junto con Javier Menéndez como tercer árbitro y Berta García como asistente (Comités extremeño y gallego). Amonestaron a los locales Novoa, Rubén Orzáez y Niko Vukmir, como al entrenador Gerard Casas, además de a los visitantes Power, Dani Zurdo, Alan Brandi, Lemine y Michel. Expulsaron, por doble amonestación, al local Gonzalo Santa Cruz.

Goles: 1-0 Penezio min.1, 1-1 Joao Salla min.1, 2-1 Gonzalo Santa Cruz min.2, 3-1 Power (propia puerta) min.4, 3-2 Mati Rosa min.6, 4-2 Novoa min.8, 4-3 Dani Zurdo min.16, 4-4 Eloy Rojas min.24, 4-5 Joao Salla (doble penalti) min.39.

Pabellón: A Malata.