A sexta ruta do SendAres principia coas súas inscricións este mércores 7

Fervenzas, zonas de fraga, bosques de ribeiras e as vistas do Océano Atlántico farán deste itinerario unha boa oportunidade para dar a benvida ao ano. A reserva de praza abrirá este mércores a partir das 16:00 horas primeiro para empadroados ata o día seguinte na mesma franxa horaria, cando chegue a quenda do resto de persoas.

A concellaría de Deportes vén de anunciar a apertura das inscricións para o sexto itinerario planificado dentro do SendAres 25-26, o programa de sendeirismo do Concello.

Este 7 de xaneiro, a partir das 16:00 horas e empregando a páxina web institucional, habilitarase a reserva de prazas telemática en dúas quendas: primeiro empadroados ata o día seguinte, na mesma franxa horaria, momento onde se abrirá a reserva de prazas aos non-empadroados na localidade.

A ruta seguirá o curso do río das Ferrerías dende a praia de Vilarrube ata as proximidades do embalse das Forcadas, acompañando aos sendeiristas cunha paisaxe de fervenzas, exuberantes zonas de fraga e bosques de ribeira. Ademais, é a única ruta equipada de Galicia, con tramos onde se avanzará aferrándose a pasamáns de cable ou mesmo trepando varias rochas con grapas tipo vía ferrata.

O percorrido será de aproximadamente 10 quilómetros, cunha dificultade media, e realizarase o domingo, 25 de xaneiro. O prezo é de 20 euros e inclúe servizo de guía, seguros e desprazamento de ida e volta. Dende a praza da Igrexa de Ares, o punto de encontro, sairase ás 8:30 horas e regresarase ao núcleo urbano preto das 15:30 horas.