Susto al ver salir humo de una vivienda en Pardo Bajo. Una sartén había quedado olvidada al fuego en la cocina

Sobre las tres y media de la tarde de este martes, día 6 de enero, en el parque de bomberos de Ferrol se recibió una llamada alertando de que se veía salir humo de un inmueble, del número 21 de la calle Pardo Bajo.

Tras avisar al Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia, los efectivos de guardia se desplazaron hasta el lugar de los hechos donde encontraron a dos mujeres que ya salieran del inmueble afectado y que estaban en la calle.

Los bomberos se dirigieron hasta el tercer piso donde comprobaron que solo había humo, en alguna dependencia, de una sartén que se estaba quemando en la cocina, y procedieron a ventilar este espacio.

También acudieron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 que atendieron «in situ» a una de las dos mujeres sin necesidad de que fue trasladada a un centro médico, una vez ventilada la vivienda los propios bomberos ayudaron a la mujer a regresar al tercer piso.

También acudieron al lugar del incidente efectivos de la Policía Local.