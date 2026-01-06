Un décimo del primer premio de la lotería «del Niño» fue vendido en As Pontes

El sorteo de ‘El Niño’ ha traído de nuevo la suerte a Galicia con premios muy distribuidos por toda la geografía gallega, ya que han caído premios en las cuatro provincias.

El primer premio, el 06703, se ha vendido en Marín (Pontevedra), As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), Zas (A Coruña), O Porriño (Pontevedra), Xinzo de Limia (Ourense), Ourense y Monforte de Lemos (Lugo).

EN AS PONTES

Una vez más la suerte ha ido a parar a As Pontes. Uno de los décimos del primer premio fue despachado mediante máquina en el despacho mixto de loterias «La bombonería» en la plaza del Hospital, número 11 . Al poseedor del décimo le han correspondido 200 mil euros.

Adrián Vázquez, que regenta el local junto con su pareja, es el responsable del despacho, y ha explicado al poco tiempo de celebrarse el sorteo que «Nos llamaron hace un ratito; aún estábamos pendientes de que nos confirmaran», señaló tras conocerse la salida del primer premio.

OTROS PREMIOS EN GALICIA

En la provincia de Lugo ha sido Monforte de Lemos la localidad agraciada, ya que la Papelería Cruceiriño vendió un décimo de este primer premio, es decir, 200.000 euros, tal y como confirma su responsable, Laura Álvarez, a Europa Press.

En el caso de Marín (Pontevedra) se ha repartido la suerte en dos establecimientos diferentes, en una Administración y en un bar. Por un lado, se han vendido 100 décimos –dotados cada uno con 200.000 euros– en la Administración Tica de la Rúa da Ponte.

Un pellizco de dos millones de euros, motivo por el que la responsable de ha confesado a Europa Press estar «nerviosísima», sobre todo porque tan solo hace dos años vendieron ‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad.

También en la provincia de Pontevedra se ha vendido un décimo del primer premio en O Porriño, concretamente en la administración ‘El X de la Suerte’ –que también ha vendido el segundo premio–.

SEGUNDO PREMIO EN O PORRIÑO

El número 45875 ha sido el agraciado con el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie, 75.000 euros por décimo. En este contexto, ‘El X de la Suerte’ de O Porriño ha vendido 320 décimos, es decir, ha repartido 24 millones de euros.

Unos décimos que han vendido tanto en ventanilla como a través de unas papeletas que un grupo de alumnos ha repartido para sufragar los gastos de su viaje de fin de curso, tal y como ha explicado Sonia a Europa Press.

Sonia, que lleva la Administración junto a Andrés, Benjamín y dos empleadas, se encontraba durmiendo cuando se han extraído las bolas del 45875.

«No vi ni el sorteo. Me llamó mi hermano cuando salió el segundo (premio) y ahí ya puse la tele y vi que el primero también», ha relatado Sonia a Europa Press. Aunque ya llevan años cerrando el día de Reyes, desde que saltó la noticia los tres propietarios del punto de venta han estado atendiendo a distintos medios.

A este segundo premio le corresponden 750.000 euros por serie, 75.000 euros al décimo. Además de un primer y tercer premio, el Sorteo de ‘El Niño’ reparte 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros.

HISTORIA DEL SORTEO DE ‘EL NIÑO’

En relación a este sorteo, existen referencias documentales de que en 1868 ya se le conocía popularmente como de ‘El Niño’. Dicha denominación se debe quizás a la proximidad de la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente.

Es en 1941 cuando se configura este Sorteo con personalidad y denominación propias, hasta convertirse en el segundo sorteo en importancia de la Lotería Nacional. Sin embargo, no fue hasta 1966 cuando la denominación de Sorteo de ‘El Niño’ aparece en las listas oficiales de premios.

Todos los Sorteos se han celebrado ininterrumpidamente por el Sistema Antiguo o Tradicional hasta 1965, y por el Sistema Moderno o de Bombos Múltiples desde el siguiente año.

Con todo, en 1999 el Sorteo de ‘El Niño’ pasó a celebrarse el 6 de enero en lugar del día 5 y en 2012 el Sorteo tuvo lugar en Cádiz en conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812, ‘La Pepa’, y del bicentenario del nacimiento de la Lotería Nacional. En 2018, Ávila acogió su celebración.