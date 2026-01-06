Este miércoles Ferrol celebra la festividad de su Patrono, San Julián.

Compartir Facebook

El Ayuntamiento de Ferrol celebra este miércoles, día 7 de enero, los actos institucionales con motivo de la festividad de San Julián, patrón de la ciudad, festivo local.

La jornada comenzará con la firma de las distinciones en el Libro de Oro del Ayuntamiento de Ferrol, en el salón de recepciones del palacio Municipal que este año recaen en el Esperanza Piñeiro de San Miguel como ferrolana del año 2025, y las insignias de oro para Manuel Luaces Rodríguez. Andrés Gabarres, José Martínez Vidal e Celestina Martínez García, Ana Isabel Bello Platas y Teresa Valcarce Graciani.

Eucaristía en San Julián

A las 10.30 horas se celebrará una eucaristía organizada por la Unidad Pastoral de Ferrol-Centro y que estará presidida por el obispo de la diócesis Ferrol-Mondoñedo, Fernando García Cadiñanos, en la concatedral de San Julián.

La parte musical estará a cargo de la Coral Polifónica Ferrolana «A Magdalena» acompañada por el organista titular de las catedrales de Mondoñedo y León Carlos J.Fernández y el gaiteiro Omar. Se interpretará la misa «para romerías» del padre franciscano Manuel Feijóo Sousa, que fue fundador del orfeón «Terra a nosa» de Santiago. Dirige Patricia Rodríguez Rico.

El alcalde, José Manuel Rey, acompañado por la alcalde de Lugo, Miguel Fernández, concejales y parte de las personas distinguidas en los actos de San Xiao, asisten a la eucaristía

En el Jofre

A las 11.45 horas dará comienzo la tradicional ceremonia en el teatro Jofre, en la que se entregarán las distinciones de ferrolana del año e insignias de oro, acto presidido por el alcalde de Ferrol,.

Asimismo se celebrará el tradicional acto de renovación de los lazos de hermandad que unen a la ciudad naval con Lugo.

Arroz con leche

La ciudad pondrá el broche a la celebración de las fiestas con la tradicional degustación de arroz con leche. El reparto de los dulces se hará en una carpa instalada en la plaza de la Constitución, a partir de las 17.30 horas. Este año se prepararán 2.600 raciones de arroz con leche.

Al acto de apertura del tradicional reparto de arroz con leche asistirá el alcalde, José Manuel Rey Varela.



