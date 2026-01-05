Miles de niños y mayores, a pesar del mal tiempo, presenciaron la cabalgata de Reyes, en Ferrol

Se temía lo peor. Nadie apostaba porque Sus Majestades los Reyes Magos pudiesen acudir a Ferrol este domingo, día 5 de enero, y participar en la tradicional cabalgata. Los meteorólogos predecían lluvia y viento así como también fuerte marejada en la costa, pero «contra viento y marea«, a pesar del granizo, la lluvia y el frío, se cumplió con la tradición y SS.MM. los Reyes Magos recorrieron las calles ferrolanas , ante numerosas personas, familias enteras, no solo de la ciudad sino de Ferrolterra. Miles de niños y niñas y mayores fueron tstigos de la presencia de SSMMlos Reyes Magos en Ferrol.

Melchor , Gaspar y Baltasar, llegaron ya a primeras horas de la mañana a nuestra ciudad visitando distintos centros de salud y sociales.

EN EL PUERTO

Ya por la tarde, a las 16, 45 se trasladaron en unas embarcaciones hasta el muelle de Ferrol. Fueron recibidos por un buen grupo de ferrolanos, muchos niños, y además…por una fuerte granizada.

CABALGATA EN VENEZUELA

Eran las seis menos cuarto de la tarde, ya casi estaba todo preparado en el final de la calle Venezuela. Allí se encontraban carrozas, acompañantes, figurantes, bandas y agrupaciones y sobre todo muchas familias con gran número de niños para contemplar “in situ” los últimos detalles aunque temerosos por si se anulaba el espectáculo ya que en esos momentos les acompañaba la lluvia, aunque no intensa..

Y a la hora prevista comenzaron, las 18.oo h. cesó por unos momentos la lluvia, y a lo lejos, se veían nubarrones, pero…ya sonaba la música. comenzaba la Cabalgata y la sonrisa de los muchos niños y niñas aparecía en sus caras.

Todo listo….Pasado el susto y el temor a la suspensiòn de la Cabalgata, justo a las seis de la tarde «se emprendió la marcha» entre el sonar de la música de la Agrupación Musical Nuestra Señora del Carmen.

Asimismo formaban parte un grupo de jóvenes danzantes, las guerras K-pop; artistas con zancos y bastones de fuego; gaiteiros; más jóvenes danzantes; figuras con globos, entre ellos un atractivo dragón; y el desfile de las carrozas.

Los sones de las agrupaciones se juntaban con la música que se emitía desde los altavoces y con los griteríos de los niños y niñas ante la lluvia de caramelos que lanzaban los ocupantes de las carrozas.

La comitiva real estaba formada por nueve carrozas, tres ocupadas por Melchor, Gaspar y Baltasar, y el resto las guerras K-pop. También, compartirán protagonismo con Stitch, Pikachu, Vaiana y Hello Kitty, a las que se sumaron la de Armada, así como vehículos de Protección Civil y Policías Local y Nacional y 061. Se echó en falta el camión histórico de los Bomberos de Ferrol.

Tras salir de la calle Venezuela la cabalgata llegó desde la calle Colombia a la Carretera de Castilla, pasando seguidamente por las calles Pontevedra, Cuntis, Roi Xordo, con acceso a la plaza de España (esquina hotel Almirante), María, Méndez Núñez, Real y Rubalcava para terminar en la plaza de Armas pasadas las siete y media de la tarde.

Las calles del recorrido al igual que la de Venezuela seguían abarrotadas y los paraguas eran parte del espectáculo, porque la lluvia regresó, aunque los componentes de la cabalgata iban ya provistos de plásticos desde el inicio de la misma.

Este año al igual que en el pasado se habilitó un tramo silencioso en atención al colectivo de niños con Transtorno del Espectro Autista. Se localizó en la zona inicial de la calle Cuntis.

POR LAS CALLES DE FERROL

EN EL CONCELLO

SS.MM. fueron recibidos por el alcalde y miembros de la corporación y saludaron desde el balcón del Palacio Municipal para finalmente encontrarse con los niños y niñas.

Fue una jornada de ilusión, alegría, y esperanza, en la que como señalamos miles de personas acudieron a contemplar el auténtico espectáculo de magia y color de la tradicional cabalgata. Durante todo el recorrido se repartieron, desde las carrozas, unos 3.000 kilos de caramelos sin gluten y aptos para diabéticos y celíacos..

Destacar el magnífico trabajo de la Policía Local y Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.