Malaguti se presenta en O Parrulo Ferrol con «confianza y ganas»

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Malaguti ya está preparado para debutar en O Parrulo Ferrol, tal y como reconocía este lunes en su presentación oficial, acompañado del director deportivo, Melo, en un acto celebrado en el Pabellón de A Malata.

En este primer tramo de la temporada “estuvimos compitiendo muy bien”, afirmaba Melo, con el equipo trabajando duramente en el día a día y la llegada de Malaguti “nos dará un plus más.”

Reconocía que Malaguti era un objetivo que había intentado en anteriores temporadas “pero de aquella no se pudiera dar”, pero ahora preguntaron por su situación “y tenía ganas de venir.”

Tanto en el día a día, como en los partidos, Malaguti “va a dar mucha competitividad en el día a día, como también en el partido.”

Malaguti: “Tengo ganas de aportar al equipo todo lo que pueda”

Esta es la segunda vez que Malaguti está en Ferrolterra, tras militar en el Cidade de Narón hace diez años, como también es su tercer club gallego, al defender la camiseta del Reyco Burela, llegando ahora a O Parrulo Ferrol “con ganas de aportar al equipo todo lo que pueda.”

El jugador también hacía suyas las palabras de Melo sobre haber podido llegar al club en anteriores temporadas y, en esta ocasión, “desde el primer momento me dieron las facilidades para fichar”, siendo una de las claves para decantarse era el estilo de juego “utilizando mucho al pívot, con muchos minutos y yo quiero ayudar.”

Otro factor importante para venir a O Parrulo Ferrol era “que aquí está mi amigo Novoa”, con el que se formó en sus inicios en el Atlético Benavente, como también “pequeños detalles dentro del club.”

Malaguti llega a O Parrulo Ferrol con ganas de ayudar “a conseguir los objetivos marcados y si podemos dar un paso más, mejor”, esperando en estos primeros partidos “coger la confianza y garra” que tenía sobre la pista.