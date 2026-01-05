Dos heridos en una colisión provocada por un «sin carnet» en una salida de vía entre Mugardos y Fene

Pasadas las cinco y media de la tarde de este domingo, día 5 de enero, se registró un accidente de tráfico en la carretera AC-133 (Fene-Mugardos), a la altura del kilómetro 4,700 en la frontera entre ambos municipios, al salirse de la vía un vehículo sin carné colisionado contra otro, un Seat Ibiza que circulaba en sentido contrario y a la vez un tercero, un Opel Corsa, contra el sin carnet. Resultaron heridos dos ocupantes del Ibiza e ilesos el conductor del vehículo sin carnet y la conductora del Opel.

En el Centro Integrado ás Emerxencias se recibieron llamadas de particulares informando del accidente. Desde el CIAE se dio la alarma y al lugar acudieron efectivos de las Policías Locales de Mugardos y Fene; de la Guardia Civil de Tráfico, de Urxencias Sanitarias de Galicia con una ambulancia de soporte vital básico; y del Grupo de Emerxencias Supramunicipal GES de Mugardos.

Según los datos recogidos el conductor del coche sin carné, que circulaba en dirección a Ferrol y es vecino de Ares, invadió el carril contrario y provocó una colisión múltiple resultando heridos dos de los tres ocupantes del Seat Ibiza, vecinos de Ares, que circulaba de Fene a Mugardos. La conductora de otro vehículo que circulaba detrás del cin carné, en dirección a Fene no pudo detenerse y colisionó por alcance con el que iba delante.

El conductor del cuadriciclo no sufrió daños personales, aunque su vehículo sufrió daños de importancia.