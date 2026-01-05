Vegalsa-Eroski dona 4.200 kilos de productos para la comida de Reyes a 14 entidades de Galicia y Asturias

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski ha donado 4.200 kilos de productos a catorce entidades sociales en Galicia y Asturias para elaborar un menú especial en la comida del día de Reyes.

Tal y como ha trasladado la compañía en un comunicado, entre los alimentos donados se incluyen gambón (de Pescanova), cinta de lomo, fideos, puerros, patatas, zanahoria, cebollas, aceite de oliva y manzanas, que se servirán en los locales de las asociaciones o bien se entregarán para llevar.

Las asociaciones beneficiarias son La Cocina Económica de A Coruña, Ferrol, Santiago, Oviedo y Gijón; la residencia Cottolengo de Santiago; la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos de A Coruña; la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (ACLAD) de A Coruña; Sal de la Tierra de Vigo; Fundación de la Santa Cruz, también de Vigo; el Hospital Asilo Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia; la Asociación Caridad Santiago Apóstol de Cangas; y la residencia Betania de Viveiro.

Se trata de una de las iniciativas emprendidas por la entidad «en estas fechas señaladas«, que el pasado mes de diciembre organizó también un sorteo para recaudar 890 euros para la Cocina Económica de A Coruña, así como la entrega de un cheque de 4.000 euros para las de Gijón y Oviedo.

En concreto, esta iniciativa forma parte de su programa anual de donaciones, en el que se incluyen, además, otras cinco comidas especiales el Día del Padre (19 de marzo), el Día de la Madre (primer domingo de mayo), el Día del Apóstol en Galicia (25 de julio), el Día de Asturias en el Principado (8 de septiembre) y el Día de Todos los Santos (1 de noviembre).