Chegada dos Reis Magos a Ferrol

As Súas Maxestades desembarcarán no peirao de Curuxeiras este lúns ás 16:45 horas.
O Concello de Ferrol vén de activar a conta atrás para a visita das Súas Maxestades os Reis Magos, que, como é tradición, chegarán por mar á cidade. Desembarcarán este luns, 5 de xaneiro en torno ás 16:45 horas no peirao de Curuxeiras (xunto ás instalacións castrenses de La Cortina), onde dirixirán unhas palabras a grandes e pequenos que alí os agarden. A continuación, Melchor, Gaspar e Baltasar serán trasladados en cadanseu vehículo á rúa Venezuela, onde se iniciará a cabalgata ás 18:00 horas.
PERCORRIDO E CARROZAS
A comitiva pasará pola rúa Colombia, estrada de Castela, rúa Pontevedra, rúa Cuntis, rúa Roi Xordo, acceso a praza de España, rúa María, Arce, Rúa Real, Rúa Rubalcava e praza de Armas, onde accederán ao Concello para recibir aos máis pequenos da casa.
A cabalgata estará formada por unha decena de carrozas, cunha temática adicada ás culturas do mundo. Tres delas, como é habitual, corresponden aos tronos dos reis, que terán unhas invitadas especiais no seu percorrido: as guerreiras K-pop, aportando o seu ritmo tan exitoso á comitiva. Compartirán protagonismo coas animadísimas personaxes de Stitch, Pikachu, Vaiana e Hello Kitty. Choverá, ao seu paso, caramelos sen glute e aptos para diabéticos. Máis de 3.000 kilos.
Cómpre destacar que, do mesmo xeito que nos dous últimos anos, habilitarase un tramo silencioso en atención ao colectivo de nenos e nenas con trastorno do espectro autista. Localizarase no treito da rúa Pontevedra entre a estrada de Castela e o cruce coa rúa Cuntis, continuando por esta última rúa e por Roi Xordo. Neste punto a cabalgata circulará en silencio e coas luces apagadas.
Ademais, na praza de España localizarase unha tarima para o uso de persoas con mobilidade reducida. O obxectivo é que todos os nenos e nenas da cidade poidan desfrutar do espectáculo que anticipa a noite máis máxica do ano.
MAPA DIXITAL
O percorrido, así como outros datos de interese relacionados coa programación festiva do Concello de Ferrol, pode consultarse no http://mapa do Nadal.