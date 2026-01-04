El Baxi Ferrol vence al frío de domingo y al Juventut

Compartir Facebook

Adán Puentes

Frío, mucho frío en A Malata para empezar el 2026 para el Baxi Ferrol, pero acababan entrando en calor de la mejor manera posible, imponiéndose en un partido trepidante i igualado al Juventut por 66-62, en la 14ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en la tarde del domingo.

El partido empezaba con un triple de Karla Erjavec que hacía entrar en calor a la parroquia ferrolana, algo que respondían las catalanas con un parcial de 0-7, pero el Baxi Ferrol no se dejaban amedrentar, con una gran efectividad desde más allá de la línea de tres por parte de Karolina Sotolova y Blanca Millán. Con el paso de las jugadas la igualdad era máxima, con alternancia en dominio del marcador, finalizando el primer cuarto 15-17.

Los triples eran los protagonistas en este inicio del partido, con los dos equipos teniendo buen tino. Lo disputado e intenso del partido también se trasladaba al plano arbitral, con decisiones discutibles que casi siempre acababan beneficiando al Juventut, logrando abrir una pequeña brecha que no pasaba de los cinco puntos, aunque veían como Santibañez y Brewer se tenían que sentar antes de tiempo al llegar a su tercera falta en este partido. Lino López solicitaba tiempo muerto para reordenar ideas antes del descanso, pero no podía evitar que las visitantes se fuesen por delante 31-36.

El paso por los vestuarios parecía prometedor para las ferrolanas con una canasta de Moira Joiner en una rápida jugada, que era continuada poco después con un triple de Dalayah Daniels, pero el Juventut también salía fuerte devolviéndoselo con dos triples en pocos segundos de Ebo y Ramette, dándoles la mayor ventaja hasta el momento con nueve puntos de ventaja, con el 36-45, obligando a Lino López a solicitar otro tiempo muerto. El Baxi Ferrol no perdía la fe, con un nuevo triple de Karolina Sotolova, seguida de una buena jugada de equipo que acababa en un dos más uno para Elena Rodríguez, dejándolas a tan solo tres puntos de su rival y poco después llegaba el empate 48-48 en otro dos más uno, ahora por parte de Karolina Sotolova, cerrándose este tercer cuarto con 50-50.

Quedaban diez minutos por delante, los cuales empezaban con una canasta para Brewer para las de Badalona, que era respondido por un triple de Moira Joiner. En los siguientes cuatro minutos los dos equipos se echaban las manos a la cabeza en varias ocasiones, al no lograr anotar debajo del aro, poniéndose las jugadoras cada vez más nerviosas en cada rebote. Las visitantes lograban ponerse con tres puntos de ventaja a falta de minuto y medio, apareciendo Karolina Sotolova con dos triples seguidos para cambiar la ventaja de casillero y a falta de 16 segundos Claire Melia hacía otro más que ponía el marcador en el 64-60, pero Moira Joiner hacía su cuarta falta, con tres tiros para la exjugadora Howard, fallando el último de los tiros para intentar jugársela en la última jugada, pero esto solo acababa con falta a Claire Melia, anotando sus dos tiros libres para sentenciar el partido con el definitivo 66-62.

Con este resultado, el Baxi Ferrol ocupa el 9º puesto de la tabla, con 7 victorias y 7 derrotas. El próximo partido será este miércoles, en la 15ª jornada de la competición, la última de esta primera vuelta, donde las ferrolanas visitarán al Innova-TSN Leganés, a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón Europa (Leganés), donde el equipo que se lleve la victoria se llevará la clasificación para la Copa de la Reina.

Baxi Ferrol: Erjavec (8), Millán (3), Melia (10), Daniels (16), Sotolova (20) – también jugaron – Sánchez-Ramos (0), Samson (0), Rodríguez (4) y Joris (0).

Juventut: Ramette (3), Santibañez (9), Dembelé (9), Sivka (0), Brever (14) – también jugaron – Piera (10), Lamana (6), Howard (9), Cotano (0) y Ebo (2).

Árbitros: Jorge Baena Criado, Jorge Caamaño Muñoz y José María Arresa Quintero.

Parciales: 15-17, 16-19, 19-14 y 16-12.

Pabellón: A Malata