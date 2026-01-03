O Parrulo Ferrol pone a la venta las entradas para el partido ante Jaén Paraíso Interior del día de Reyes

O Parrulo Ferrol se estrenará en este 2026 en una fecha especial, el día de Reyes, el martes 6 de enero recibiendo al Jaén Paraíso Interior, en la 16ª jornada de la Primera División, que se disputará a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Ya está disponible la venta online de entradas para este partido en oparrulofs.compralaentrada.com. La taquilla del Pabellón de A Malata abrirá el martes una hora antes del inicio del partido, a las 18:00 horas.

«El apoyo de la afición a los jugadores parrulos en este partido en casa será fundamental para intentar conseguir tres puntos importantes en este partido«, destacan desde la entidad ferrolana y, aprovechando esta festividad, los menores de 18 años tendrán la entrada gratuita en este partido.

Los abonados podrán retirar, sólo de manera online, una entrada adicional para un amigo, con un precio bonificado de 5 euros, para ayudar a que el Pabellón de A Malata sea una caldera para este partido.

El precio de las entradas para este partido será el siguiente:

– Abonados y abonadas de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Jugadores, jugadoras y monitorado de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Entrada adulto (mayores de 18 años): 10 euros

– Entrada sub-18: Entrada gratuita

– Entrada amigo de abonado: 5 euros (una por abonado, exclusivamente online)

– Menores de 5 años: Gratis