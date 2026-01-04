Sofocado un incendio en una vivienda unifamiliar en el lugar de Pename, en Neda

Compartir Facebook

(gráficas GES Mugardos)-En la mañana de este domingo se declaró un incendio en una vivienda unifamiliar situada en el lugar de Pename, en en municipio de Neda. El fuego afectó al interior de la casa sin registrarse daños personales.

Cerca de las nueve de la mañana se recibió en el Centro Integrado ás Emerxencias 112-Galicia una llamada informando que se había declarado un incendio en la vivienda de sus vecinos, en Neda.

De inmediato desde el CIAE-112 se alertó a la Guardia Civil, al Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Mugardos y a los Bomberos do Eume con base en As Pontes. Asimismo como el comunicante había informado que en el interior de la vivienda se encontraba los residentes también se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia 061 cuyos efectivos acudieron con una ambulancia de soporte vital avanzado, aunque sus servicios no fueron necesarios

Es de destacar que los residentes, un matrimonio que se encontraban descansando en el dormitorio advirtieron el olor a quemado e inicialmente trataron de sofocar las llamas a la espera de la ayuda solicitada por el vecino al 112. Los primeros en llegar al lugar del incendio fueron los efectivos de la Guardia Civil y seguidamente los miembros del GES mugardés a los que se sumaron los bomberos do Eume y vecinos de la zona.

No hubo daños personales pero sí considerables daños materiales, quedando calcinado todo el acceso a la casa, donde había una secadora y otros enseres, y el falso techo de la vivienda así como un anexo a esta construcción.

En principio aunque las causas del incendio se desconocen todo hace suponer que pudo deberse a un fallo en la instalaciòn eléctrica en la entrada a la vivienda, justo donde se inició el fuego.