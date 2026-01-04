La exposición de los 50 años del fútbol sala de Ferrolterra cierra sus puertas con éxito de asistencia

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Tras dos semanas abierta al público este domingo cerraba sus puertas la exposición homenaje a los 50 años del fútbol sala de Ferrolterra, en la sala Curuxeiras de la Autoridad Portuaria, organizada por Roberto Amado y Tomás Llao, en colaboración con la Real Federación Galega de Fútbol.

En esta clausura, Roberto Amado quiso dar las gracias a todas las personas que han participado en estos actos de los 50 años, tanto en esta exposición como en el evento celebrado en el pasado mes de junio en la Estación Naval de La Graña, como también a todas las personas que les han ayudado a hacerlo posible, como también a la RFGF, además de al Concello de Ferrol, Autoridad Portuaria y patrocinadores. Los organizadores estaban “orgullosos de la repercusión y de la asistencia” en estas dos semanas coincidiendo con el periodo navideño.

Para el presidente de la RFGF, Pablo Prieto, era “importante” poder formar parte de esta exposición y de los actos del 50 aniversario, sumándose a los agradecimientos a Roberto Amado, Tomás Llao, al alcalde de Ferrol, al concejal de Deportes y a la Autoridad Portuaria.

Al mismo tiempo, ya anticipaba que una gran parte del material recopilado tendrá continuidad formando parte del nuevo Museo de fútbol sala de Galicia, en Santiago de Compostela, una nueva realidad de la que al dirigente le hace “especial ilusión que Ferrol esté representado.”

Para finalizar, los organizadores entregaban una placa en agradecimiento al Concello de Ferrol, recogida por el concejal de Fiestas, Arán López y a la Autoridad Portuaria, entregada a su responsable de Seguridad y Medio Ambiente, David García.