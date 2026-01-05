O Parrulo Ferrol busca una victoria para empezar el 2026 este martes en A Malata ante Jaén Paraíso Interior

Adán Puentes

O Parrulo Ferrol tendrá una semana intensa por delante antes del parón por la Eurocopa, con dos partidos por delante, el primero de ellos este martes, día de Reyes, recibiendo al Jaén Paraíso Interior, en la 16ª jornada de la Primera División, en un partido que se disputará a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

En la víspera del partido tenía lugar la habitual rueda de prensa en el mismo escenario, con la comparecencia del jugador Diogo y del entrenador Gerard Casas.

La derrota en el último partido de 2025 en el derbi gallego ante Noia Portus Apóstoli hizo que “nos quedásemos cerca de algo bonito y grande”, afirmaba Diogo, aunque en este segundo tramo de la competición liguera “hay que seguir en la misma línea y buena dinámica, porque esto es muy largo.”

Llegar a 20 puntos en la primera vuelta “ha sido el fruto de nuestro trabajo desde el inicio de la pretemporada”, por lo que este era el camino a seguir “para poder salvarnos.”

En este derbi gallego Diogo anotaba los cinco goles de su equipo, en un repóquer personal “al que no le doy importancia”, debido a la derrota de los parrulos.

En este nuevo partido saben de la importancia de jugar en casa “con nuestra fuerza en A Malata”, ante un “equipazo” como es el Jaén Paraíso Interior, con jugadores “de primera calidad”, en el que tendrán que jugar “con el cien por cien de nuestra fuerza.”

Gerard Casas: “Hay que competir bien y disfrutar del partido”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, afirmaba en esta víspera del partido, a la espera del último entrenamiento, que estaban todos los jugadores “sanos y recuperados” aprovechando el minidescanso de competición del que dispusieron en esta última semana.

En esta Primera División, todos los equipos “son complicados”, por lo que este martes ante Jaén Paraíso Interior “hay que competir bien y disfrutar del partido”, con el objetivo de mostrar la mejor versión sobre la pista.

A pesar de quedarse a las puertas de la Copa de España, el objetivo de O Parrulo Ferrol sigue siendo el mismo desde el inicio de temporada “cada punto es oro y hay que jugar como si no hubiera un mañana”, ante un rival que tienen muy estudiado, haciendo borrón y cuenta nueva de lo sucedido en la primera vuelta en el Olivo Arena “y tenemos que ser nosotros mismos, poniéndoselo muy difícil.”

Para este partido, espera que la afición de O Parrulo Ferrol “nos ayude, como hace siempre y es determinante”, con la misión de “conseguir todos juntos los tres puntos.”