El Racing se viste de Rey Mago y le regala la victoria al Pontevedra

M.V. Año nuevo, misma historia: los de Ferrolterra no consiguieron sacar nada positivo de su visita al Municipal de Pasarón, a pesar de estar arropados por más de un millar de racinguistas. Alan Ribeiro hizo el 1-0 con el que se llegó al descanso. En la segunda parte, Zalaya empató para un Racing que vio cómo vio cómo se le escapaba el encuentro en la recta final con un gol de Resende. Los del cuestionado Pablo López encajan la segunda derrota consecutiva y ven peligrar los puestos de Play Off de Ascenso.

Un Racing gris se marchó en desventaja al descanso.

Con la baja de última hora de Álvaro PeñaPeña, salieron los verdes con un centro del campo inédito hasta la fecha, formado por Gorostidi, Gelardo y Azael. Los primeros 10 minutos de juego fueron de dominio racinguista, aunque sin crear mayor peligro en la meta de Marqueta.

Fue el Pontevedra el primero en avisar, con un disparo de Luisao que sacó la defensa racinguista en área pequeña. Posteriormente, los granates reclamaron penalti sobre Vidorreta, no atendiendo la petición el colegiado tras revisar el monitor.

Poco después llegaba el 1-0 para los locales, con un saque de esquina lanzado magistralmente por Yelko Pino que fue cabeceado por un Alan Ribeiro totalmente libre de marca en el área pequeña racinguista, sorprendiendo también a Parera. Acto seguido, respondió el Racing con un robo de Álvaro Juán, pero el extremo verde no pudo superar al meta Marqueta en su salida. El jugador más peligroso del Pontevedra, Luisao, enviaba un disparo cruzado que se marchaba fuera. Daba la réplica Gorostidi con un lanzamiento que se marchaba alto.

Hubo que esperar al 38 de juego para ver el primer disparo a puerta del Racing, obra de Azael con un tiro raso que atrapó Marqueta. Ya en tiempo de descuento, Álvaro Giménez cabeceó un gran envío de Álvaro Juán, pero Marqueta realizaba una gran parada negándole el empate al cuadro racinguista. Un Racing que no fue capaz de crearle excesivo peligro a un conjunto local con muchas bajas en defensa y con muchos jugadores fuera de posición. Juego previsible y timorato del Racing, castigado con un gol a balón parado de los locales con el que se marchaban en ventaja al tiempo de descanso.

El Racing mejoró en la segunda mitad, pero terminó el partido entregado

Salió con fuerza el conjunto de Pablo López en la reanudación a un césped de Pasarón muy castigado, con más arena que césped en algunas zonas. Con centros al área del más destacado, el lateral izquierdo Álvaro Ramón y con un disparo lejano de Gorostidi que se marchaba alto, el Racing buscaba el empate .

El 1-1 llegaba en un saque de esquina lanzado por Álvaro Juán, empate.; Pujol prolongaba el balón con el pie y Zalaya a placer conseguía la igualada para los verdes. Acto seguido pudo llegar el segundo gol verde en un saque de esquina calcado al del gol, pero Gorostidi remataba fuera. Comparada daba el susto a los verdes, salvados por Parera.

Insistió el Racing tras el susto con su dominio, con un disparo de Dacosta que rozaba el poste y con más centros al área que no encontraban remate. En el minuto 72, Pascu y Jairo entraban por Álvaro Juan y Gorostidi. Precisamente Pascu al poco de entrar, tuvo una ocasión muy clara con un remate en el segundo palo, pero nuevamente Marqueta realizaba una gran intervención.

Fueron sin ninguna duda los mejores minutos del Racing en el partido, ya que tras el empate bien pudo ponerse por delante si hubiese tenido un poco más de acierto. Entraron Concha por Dacosta y Escobar por Giménez, renunciando Pablo López a finalizar el encuentro con dos delanteros ante un Pontevedra en cuadro y muy castigado físicamente. Pascu lanzaba fuera por poco una falta en una posición inmejorable.

Y lo que es el fútbol, el que perdona lo acaba pagando; cuando mejor estaba el Racing, llegaba el 2-1 del Pontevedra en otro saque de esquina, aprovechando Resende un rechace para disparar y poner por delante a los granates en el minuto 81.

Lo más preocupante fue que en los 15 minutos que restaron de encuentro el Racing no fue capaz de crear peligro ni de pisar con frecuencia el área defendida por Marqueta para buscar el empate. Es más, fue el Pontevedra el que pudo ampliar su ventaja con varias ocasiones donde nuevamente Parera salvó a los de Pablo López de sufrir una victoria por más goles en este encuentro.

Decepción y enfado entre la Marea Verde desplazada a Pontevedra

Al igual que sucedió en Lugo y en Vigo, así como en otros campos en menor medida, la Marea Verde se desplazó a Pasarón para animar al equipo. Más de 1000 racinguistas que ocuparon la grada de Fondo Sur y que sufrieron al ver cómo su equipo sufría otra derrota a domicilio.

Un tropiezo preocupante para un Racing que observa cómo el Pontevedra le empata a puntos y cómo la zona del play-off de ascenso se empieza a comprimir, por no hablar ya de la distancia que pueden conseguir equipos como Tenerife o Celta Fortuna sobre los verdes en las dos primeras posiciones.

Habrá que ver lo que depara esta semana en casa Racing, en relación al futuro de Pablo López o sobre bajas y altas en la plantilla ahora que está el mercado de fichajes abierto. No esperen gran cosa; el silencio y el dejar que pasen los días suele ser el «modus operandi» en las oficinas de A Malata. Y más ahora que aún estamos en Navidad. Seguiremos informando… Lo que es seguro es que el próximo sábado a las 16:15 visitará el campo de A Malata el Athletic Club de Bilbao «B».

Ficha técnica:

Pontevedra CF: Marqueta, Vidorreta, Miki Bosch, Alain Ribeiro (Expósito, 92), Cuesta, Montoro, Luisão (Garay, 64), Tiago, Yelko, Álex González (Resende, 46) e Comparada.

Racing de Ferrol: Miquel Parera, Migue Leal, Pujol (Saúl, 89), Zalaya, Álvaro Ramón, Azael, Gorostidi (Pascu, 71), Gelardo, Álvaro Juan (Álvaro Juan), Dacosta (Concha, 77) e Álvaro Giménez (Escobar, 77).

Goles: 1-0. Minuto 17. Alain Ribeiro. 1-1. Minuto 55. Zalaya; 2-1. Minuto 81. Resende.

Árbitro: Francisco Crespo (Santander). Vieron amarilla Comparada, Álex González y Tiago por el Pontevedra. En el Racing fueron amonestados, Migue Leal y Azael.

Incidencias: Partido correspondiente a la 18ª jornada de la Primera RFEF, disputado en el Estadio Municipal de Pasarón ante 8500 aficionados, con más de 1000 racinguistas en las gradas.

