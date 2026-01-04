Nueva edición del programa Localízate! en tu comercio local

Compartir Facebook

El alumnado trabajará en equipos para poner en valor comercios de sus entornos, un jurado evaluará sus proyectos y la fase final serán gincanas que se desarrollarán en abril y mayo en las zonas comerciales y plazas de abastos de las siete ciudades gallegas.

La Consellería de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia está impulsando una nueva edición del programa localizate! en tu comercio local, en la que 2.225 chicos y chicas de cerca de 50 centros educativos tendrán la oportunidad de conocer de primera mano el comercio de proximidad.

Enmarcada en el Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030 y dirigida a alumnado de ESO y de ciclos formativos de grado básico, la iniciativa consta primeramente de una formación en línea tras a que el alumnado trabajará en equipos siguiendo una guía didáctica para seleccionar un comercio de su entorno y diseñar propuestas que le permitan conectar con la juventud. El profesorado contará, además de esta formación inicial, con los materiales necesarios para orientar y acompañar el trabajo del alumnado.

Una vez finalizado el trabajo en el aula, un jurado será el encargado de evaluar los proyectos presentados y seleccionar los más destacados. Las clases elegidas participarán en la segunda fase del programa, localizate! en la calle, que se desarrollará entre abril y mayo en las zonas comerciales y en las plazas de abastos de las siete ciudades gallegas en las que se desarrollará: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo.

En esta segunda etapa, el alumnado realizará gincanas a pie por los comercios participantes, interactuando con los establecimientos y resolviendo pruebas que les permitirán conocer de primera mano la realidad del sector. Entre los objetivos de la iniciativa se encuentran el fomento del pensamiento crítico y creativo, de la iniciativa emprendedora y de la autonomía personal, así como la sensibilización sobre la economía local y el funcionamiento de la empresa.

Además, en cada ciudad se instalará una unidad móvil que actuará como punto informativo y espacio de visibilización de los productos locales, además de servir como lugar de salida y meta de la prueba por equipos.

Implicación a favor del comercio

El conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González, acompañado por el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, dio recién la bienvenida a los docentes participantes en la sesión formativa en línea de esta nueva edición del programa, Localizate! en el aula, en la que tomaron parte más de una treintena de maestros y maestras.

González agradeció la implicación y participación del profesorado en este proyecto y puso de manifiesto que es una pieza clave para hacer realidad iniciativas como esta, que unen educación, territorio y futuro.

Asimismo, el conselleiro destacó el programa como una herramienta para despertar el interés de la juventud por el comercio local, tanto desde la perspectiva del consumo responsable como de la posibilidad de emprender, y puso en valor la importancia del tejido comercial y de las plazas de abastos para dar vida a las calles, crear empleo e impulsar la economía local.