Este martes celebración de la Pascua Militar en el Palacio de Capitanía General de A Coruña

Este martes, día 6 de enero, a las 12:00 horas, tendrá lugar en el Palacio de Capitanía General de A Coruña la celebración de la Pascua Militar. Será presidida por el general Marcial González Prada, representante institucional de las Fuerzas Armadas, quien ostentará la representación de S.M. El Rey.

El acto comenzará con la rendición de honores a la autoridad que preside en la Plaza de la Constitución. A continuación, tendrá lugar una recepción en el Salón del Trono durante la cual se impondrán diversas condecoraciones a personal civil y militar de los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil que se ha hecho acreedor a las mismas.

Posteriormente, el general Marcial González Prada felicitará la Pascua Militar en nombre de S.M. El Rey a todos los jefes militares de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y autoridades asistentes.