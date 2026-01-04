Visita real en Ares: os Reis Magos estarán na vila este lúns 5 de xaneiro

4 enero, 2026 Dejar un comentario 376 Vistas

As súas Maxestades percorrerán a partir das 16:30 horas tanto as parroquias como o núcleo urbano, onde rematarán o itinerario para facer a súa recepción no interior da Alianza Aresana.

Este luns 5 de xaneiro, os Reis Magos desembarcan dende Oriente en Ares para atender a toda aquela veciñanza que desexe saudalos ao longo da xornada.

A carroza real sairá ás 16:30 horas dende a Praza do Pedregal de Redes para percorrer as parroquias do concello, incluíndo no itinerario Barracido, Mariña do Pombal, Pedrós, Centro Cultural Outeiro de Chanteiro e o CIRS Cervás. E dende Cervás emprenderán a viaxe en dirección a Ares, desfilando a partir das 18:15 h. na Porta do Sol polas rúas da vila.

A cabalgata pechará o seu percorrido na Alianza Aresana aproximadamente ás 18:45 horas, e será alí onde Baltasar, Melchor e Gaspar farán a súa parada para recibir aos pequenos e pequenas e familias que se acheguen a coñecelos.

No caso de condicións climatolóxicas desfavorables, considerarase a posibilidade de reducir o percorrido da cabalgata con paradas só nas parroquias e a recepción na Alianza Aresana, que se organizaría ás 18:30 horas.

Dende a concellaría de Cultura agradecen a involucración da Sociedad cultural O Tilo e Protección Civil de Ares para materializar un ano máis a cabalgata de Reis Magos.

Lea también

Ortigueira refuerza sus Servicios Sociales contratando una persona inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

De este modo se refuerza los servicios administrativos y redunda en una mejor presentación de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *