Aparece en un río de Narón el cadáver de un hombre de ochenta años de edad

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Los Bomberos de Narón han rescatado en el río Santa Cecilia,-Freixeiro, en la parroquia de Xubia de este municipio coruñés, el cuerpo sin vida de un hombre L.E.L.L.de ochenta años de edad, que fue descubierto en la noche del viernes. Fuentes conocedoras de los hechos descartan, en principio, que se trate de hechos delictivos.

El Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia recibió pasadas las 21.00 horas la llamada de una persona que avistó el cuerpo cuando recorría el paseo fluvial. De este modo, se activó un operativo de rescate, que efectuaron los Bomberos de Narón contando con la presencia y colaboración de las Policías Nacional y ;Local.

Cerca de las 21.30 horas, el cuerpo de un hombre que flotaba en el agua del río, en las inmediaciones del tanque de tormentas y del cementerio parroquial, fue recuperado y quedó bajo la custodia de agentes de la Policía Nacional hasta la llegada de los servicios forenses, que autorizaron el levantamiento del cadáver para ser trasladado en un furgón judicial al hospital naval del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol y en donde se le practicó la autopsia. Ya finalmente el cadáver fue trasladado al tanatorio del hospital Ribera Juan Cardona.

Al parecer entre las ropas del fallecido se encontraba su dni que indicaba su residencia en Ferrol.