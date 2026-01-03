Las localidades para asistir a la festividad de San Xiao en Ferrol ya están disponibles

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Las entradas que queden disponibles también se ofrecerán en la taquilla del teatro Jofre el propio 7 de enero, a partir de las 9.30 horas.

El teatro Jofre acogerá los actos institucionales con motivo de la festividad de San Xiao, el próximo miércoles, 7 de enero, a partir de las 11.45 horas. Las localidades para asistir como público, gratuitas, están disponibles en la web de Ataquilla, a través del enlace https://entradas.ataquilla.com/es/ventaentradas/default_category/53-teatro- jofre/x3ak5e7r-san-xiao-2026 y también se podrán retirar, las que queden disponibles, el propio día de la celebración, en las taquillas del teatro, a partir de las 9.30 horas.

En la ceremonia se nombrará como ferrolana del año a la catedrática de Historia, Esperanza Piñeiro, y también se renovarán los lazos de hermandad con Lugo.

Ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, tendrá lugar la igualmente tradicional degustación popular de arroz con leche, en una carpa que se instalará en el Cantón de Molíns.