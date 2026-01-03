Las localidades para asistir a la festividad de San Xiao en Ferrol ya están disponibles

3 enero, 2026 Dejar un comentario 141 Vistas

Las entradas que queden disponibles también se ofrecerán en la taquilla del teatro Jofre el propio 7 de enero, a partir de las 9.30 horas.

Interior del teatro Jofre-Archivo

El teatro Jofre acogerá los actos institucionales con motivo de la festividad de San Xiao, el próximo miércoles, 7 de enero, a partir de las 11.45 horas. Las localidades para asistir como público, gratuitas, están disponibles en la web de Ataquilla, a través del  enlace https://entradas.ataquilla.com/es/ventaentradas/default_category/53-teatro- jofre/x3ak5e7r-san-xiao-2026  y también se podrán retirar, las que queden disponibles, el propio día de la celebración, en las taquillas del teatro, a partir de las 9.30 horas.

En la ceremonia se nombrará como ferrolana del año a la catedrática de Historia, Esperanza Piñeiro, y también se renovarán los lazos de hermandad con Lugo.

Ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, tendrá lugar la igualmente tradicional degustación popular de arroz con leche, en una carpa que se instalará en el Cantón de Molíns.

 

Lea también

El Baxi Ferrol inaugura su 2026 en A Malata este domingo ante Juventut

La Liga Femenina Endesa no descansa por navidad y este domingo ya hay un nuevo …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *