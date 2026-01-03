Galicia ultima los preparativos de las Cabalgatas de Reyes Magos, con el norte pendiente de la previsión meteorológica

Ciudades y pueblos de Galicia ultiman los preparativos para las Cabalgatas de los Reyes Magos que, este lunes, recorrerán sus calles antes de llegar a las casas para dejar sus regalos, y lo hacen con la vista puesta en el cielo, especialmente en el norte de la Comunidad, donde la previsión de Meteogalicia apunta a que pueden producirse chuvascos, aunque serían débiles y ocasionales.

Así, en Vigo, la comitiva real, formada por 11 carrozas, saldrá a las 18.00 horas de la Avenida Castelao y finalizará en la rotonda del Bicentenario. Tras la Cabalgata, se celebrará, sobre las 20.00 horas, la recepción a sus Majestades de Oriente, en la Porta do Sol. Como los últimos años, habrá una modalidad de Cabalgata ‘estática’, que podrá visitarse de 11.00 a 14.00 horas en la Avenida de Castelao.

En A Coruña, la marcha, con 13 carrozas, saldrá a las 17.30 horas de la calle Revolución Francesa y, tras recorrer Ronda do Outeiro, Cuatro Caminos, Linares Rivas o Cantón Grande, entre otras calles, finalizará en la Praza de María Pita, tras entregar más de 7 toneladas de caramelos.

En Ferrol, sus Majestades de Oriente desfilarán por las calles de ciudad, después de haber visitado varias zonas del rural en los días previos, desde las 18.00 horas, con salida desde la calle Venezuela y llegada a la Plaza de Armas. Sobre las 20.00 horas se celebrará una recepción en el Ayuntamiento.

En Santiago, los Reyes Magos partirán a las 17.30 horas de la Praza da Nosa Señora da Mercé y recorrerámn la Avenida de Ferrol, Frei Rosendo Salvado, Praza Roxa, República do Salvador, Praza de Galicia, Senra, Porta Faxeira, Vilar y Fonseca, y terminarán su Cabalgata en la Praza do Obradoiro.

En la ciudad de Lugo, los Reyes tendrán una cabalgata ambientada en los mundos fantásticos y los seres que los habitan, y saldrá a las 18.00 horas del Parque de A Milagrosa, para terminar en la Praza Maior. Durante el recorrido podrá disfrutarse de 16 espectáculos, con un centenar de actores, actrices y músicos, y se repartirá más de una tonelada de caramelos. Además, los Magos de Oriente recibirán a los niños en el Ayuntamiento al finalizar el recorrido.

En tren llegarán los Reyes Magos a Ourense, y la cabalgata saldrá de la estación a las 18.00 horas y avanzará por las calles Eulogio Gómez Franqueira, Avenida das Caldas, Ponte Romana, Progreso y Doutor Marañón, para acabar en la Praza Maior. Para facilitar el seguimiento del desfile, la comitiva estará geolocalizada y, a través de la app del Ayuntamiento, podrá consultarse en tiempo real la posición de los Reyes Magos.

La Cabalgata de Pontevedra saldrá a las 18.00 horas desde la Avenida de Lugo y recorrerá Loureiro Crespo, Benito Corbal, Praza da Peregrina, Michelena, Praza de España y Alameda. Como otros años, habrá un tramo del recorrido en ‘silencio’, sin música alta ni estímulos sonoros intensos, en atención a las personas con TDHA o con alguna sensibilidad especial. Previamente, a las 11.00 horas de la mañana, los Reyes Magos protagonizarán una recepción oficial en el Ayuntamiento.

CABALGATA INTERNACIONAL

Pero al margen de las ciudades, los Magos recorrerán las calles y caminos de otras villas y pueblos, incluso en territorio fuera de España, como la de Tui-Valença (Portugal).

En esta ‘eurocidade’, la Cabalgata partirá a las 17.00 horas (horario español) de la Fortaleza de Valença y cruzará el puente internacional sobre el Miño, para recorrer varias calles de la localidad tudense y finalizar en las calles Betanzos y Compostela. Posteriormente, en el Teatro Municipal de Tui, los Reyes protagonizarán la recepción a los niños y niñas.

Durante su recorrido, la comitiva estará acompañada por música de rondallas y charangas, y se repartirán 1.500 kilos de caramelos sin gluten.