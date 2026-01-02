Compartir Facebook

M.V. El Racing comienza el año este sábado con un gran derbi en Pontevedra. Los de Ferrolterra visitan este sábado a partir de las 16:30 el Estadio de Pasarón para medirse al Pontevedra CF (Canal Líneal Primera Federación, TVG2), en un encuentro correspondiente a la 18.ª jornada de la Primera Federación, en la que el Racing estará arropado por alrededor de 1000 racinguistas en las gradas. El arbitraje de este nuevo derbi gallego correrá a cargo del árbitro santanderino, Francisco Crespo.

Dar un paso adelante en la recta final de la primera vuelta.

Volvió el conjunto de Pablo López el pasado lunes tras una semana de vacaciones navideñas. El técnico verde aseguró «que estamos muy contentos por cómo han vuelto todos a la actividad; son futbolistas profesionales y se han cuidado mucho en esa semana de parón».

Solamente David Carballo causó baja en el primer entrenamiento de la semana, abierto al público, por un proceso vírico, pero está disponible para este encuentro. Un partido en el que no podrán participar los jugadores Markel Artetxe y Sergio Tejera, pues aún siguen convalecientes de sus lesiones sufridas ya hace un mes.

Un derbi gallego muy complicado para el Racing, ya que enfrente tendrá a un rival que está haciendo muy bien las cosas. Los de Ferrolterra buscarán olvidar la última derrota en Avilés, con el objetivo de sacar los mayores puntos posibles en estos dos últimos partidos de la primera vuelta, el de este sábado en Pontevedra y en el que lo medirá en A Malata el sábado día 10 a las 16:15 al Athletic Club «B». Dos partidos para afianzarse en los puestos de play-off y para tratar de recuperar la segunda posición y acercarse a la primera. De lo que pase en estos dos próximos encuentros tomará buena nota la Dirección Deportiva del club, de cara a los movimientos que pueda haber en este mercado de invierno en la plantilla, o quizás también en el cuerpo técnico.

El rival

El Pontevedra CF ascendió la pasada temporada a Primera Federación, a las órdenes del actual técnico del CD Lugo, Iago Iglesias. Tras un verano muy movido, con la salida del propio técnico y con muchos movimientos en la plantilla, los granates están haciendo una gran temporada a las órdenes del entrenador gallego, Rubén Domínguez.

Situados en la 5.ª posición de la tabla, con 27 puntos, 3 menos que el Racing, el Pontevedra está realizando una gran primera vuelta de competición en su regreso a la categoría. Un conjunto muy seguro ya desde la portería, con dos grandes porteros como Edu Sousa y Raúl Marqueta, además de contar con jugadores de mucha calidad en el centro del campo y en el ataque, como su faro, Yelko Pino, el talentoso y goleador Alan Ribeiro o un joven delantero como Álex Comparada, en racha en las últimas jornadas.

Un conjunto granate muy peligroso para un Racing que deberá estar al cien por cien en este encuentro si no quiere volverse de vacío, como le sucedió en las últimas salidas ante equipos de la zona media-alta de la tabla, el Barakaldo y el Avilés.

El Municipal de Pasarón vivirá un gran ambiente

Un derbi gallego en plenas fechas navideñas y con los dos equipos en la zona alta de la tabla ha despertado una gran expectación tanto en Pontevedra como en Ferrolterra. Por parte local se espera una buena afluencia de aficionados, mientras que por parte del Racing, alrededor de 1000 aficionados han comprado las entradas que el conjunto granate ha puesto a disposición de la afición visitante, vía online o en las oficinas del Racing.

Muchos serán los racinguistas que se desplazarán en vehículos particulares o en autobuses fletados por las Peñas Racinguistas D´ Tapas de Canido o El Camarote de Fene. Un encuentro que ha sido declarado de alto riesgo, pero del que deseamos que sea una auténtica fiesta del fútbol gallego, sin ningún tipo de incidente, y del que, por supuesto, podamos contar una victoria de nuestro Racing.