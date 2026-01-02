Ortigueira refuerza sus Servicios Sociales contratando una persona inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

De este modo se refuerza los servicios administrativos y redunda en una mejor presentación de los servicios sociales municipales.

El Concello de Ortigueira refuerza el departamento administrativo de los Servicios Sociales municipales a través de la contratación de una persona joven inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, que estará trabajando durante un periodo de 9 meses a tiempo completo.

Así, el Concello de Ortigueira, recibió recientemente una ayuda de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración por valor 16.380,09 € para la contratación de esta persona joven, en el marco del programa de Garantía Xuvenil 2025 de la Xunta de Galicia. El Concello, por su parte, aporta a través de fondos propios 649,96 euros, lo que supone el 3,82% de los costes totales de la contratación.

Esta ayuda autonómica está cofinanciada en un 60% por la Unión Europea en el marco do Programa FSE+ Galicia 2021 – 2027, dentro del Objetivo político 4 “Unha Europa máis social e inclusiva, por medio da aplicación do piar europeo de dereitos sociais”, Prioridade 5 “Emprego xuvenil”.