La cabalgata de los Reyes Magos recorre Neda, haciendo seis paradas antes de la tradicional recepción

El ayuntamiento de Neda ha cerrado la visita el próximo lunes de los Reyes Magos de Oriente a la localidad. Tal y como se hizo con Papá Noel, la cabalgata arrancará en la sobremesa, con breves paradas en puntos estratégicos del municipio para que los niños puedan saludar a las Sus Majestades y, al finalizar el recorrido, habrá una recepción más reposada.

Melchor, Gaspar y Baltasar contarán el 5 de enero con una apretada agenda en Neda. Una vez recogida la correspondencia del buzón real, situado en la biblioteca municipal, visitarán acompañados de sus pajes buena parte de la localidad.

Una visita con la que localizarán los hogares a los que se acercarán horas después para dejar sus regalos. Será un itinerario en el que se sucederán los encuentros con los niños del municipio.

Los Reyes Magos harán una primera parada en la pista polideportiva do Roxal, a las 15:15 horas. Serán solo unos minutos en los que los niños que estén esperando podrán saludar a su rey favorito e inmortalizar el encuentro con una foto.

Habrá encuentros similares junto al local social de Viladonelle (16:00 horas), local social de Anca (16:30 horas), Albarón (17:00 horas), Xuvia (17:30 horas), Puntal (18:00 horas).

Finalmente, a las 18:30 horas, habrá una última oportunidad para dejarles en mano las cartas con las peticiones de regalos. Será en la recepción prevista en la Casa de las Palmeras. Un encuentro en el que no faltará el habitual chocolate con churros caliente.

Durante toda la jornada, los Reyes Magos estarán acompañados por la Agrupación de voluntarios de Protección Civil, a quien el Ayuntamiento agradece su implicación para que salga todo bien durante la visita de Sus Majestades.