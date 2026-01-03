Educación licita en Ferrol e Narón a rehabilitación de varios centros

A Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP destinará máis de 4,7 M€ a estas tres actuacións, que se acometerán ao longo de 2026. Deste xeito o Goberno galego inicia os trámites para a contratación destas primeiras obras comprometidas para este ano.
A Xunta de Galicia vén de licitar as obras de rehabilitación integral do Centro Integrado de FP Leixa (Ferrol), do Instituto Sofía Casanova (Ferrol) e do CEIP A Gándara (Narón). A Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP destinará máis de 4,7 M€ a estas tres actuacións, que se acometerán ao longo de 2026 e se enmarcan no Plan de nova arquitectura pedagóxica. As tres obrasteñen como finalidade mellorar o confort térmico dos centros, ao tempo que se reduce o seu consumo enerxético.
No caso do CIFP Leixa, cun orzamento de máis de 1,8 M€ a actuación contempla a modernización da envolvente térmica dos tres edificios que compoñen o centro. Isto supón colocar 3.165,63 m² de nova cubrición, que será de panel sándwich con acabado de chapa nervada de aceiro cor gris e con illamento intermedio. Ademais, instalaranse novos canlóns e baixantes de chapa de aceiro galvanizado. No que atinxe ás fachadas, aplicaranse 2.523,21 m² de sistema de illamento térmico polo exterior (SATE).
Así mesmo colocaranse 192 novas fiestras e 15 portas, substituiranse todas as luminarias (1.032 en total) por outras con tecnoloxía LED, incluíndo a colocación de 288 luces de emerxencia, e renovaranse os falsos teitos en todo o centro. Unha vez rematadas estas obras redundarán nun aforro de máis do 40% tanto no consumo de enerxía como nas emisións de CO₂.
O programa inclúe tamén a Instalación de tres ascensores, un por cada edificio, pequenas modificacións na distribución de espazos interiores, a reforma dos aseos da planta baixa do edificio central e a instalación dun novo pavimento no actual ximnasio, que cambiará o seu uso ao de salón de actos, entre outras intervencións.
Intervención no Sofía Casanova
Cun orzamento de máis de 1,3 M€ no IES Sofía Casanova instalaranse 2.566 m² de cuberta nova de panel sándwich e illamento térmico de poliestireno extruído de 8 cm e aplicaranse 2.425 m² de sistema de illamento térmico SATE nasa fachadas. Ademais mudaranse 150 fiestras e portas por unhas novas de aluminio con rotura de ponte térmica e vidros de dobre acristalamento, baixo emisivos, acústicos e de seguridade e cámara de aire intermedia.
Tamén se mellorará a eficiencia da iluminación nas aulas mediante a instalación de 1.034 luminarias LED e 147 de emerxencia, sistemas de regulación lumínica e coa instalación de falsos teitos modulares acústicos para mellorar o confort no interior das aulas, laboratorios e talleres. A maiores, realizaranse reformas no sistema de calefacción e renovarase a cuberta do patio exterior.
Esta rehabilitación vai permitir acadar un aforro de máis do 60% en consumo de enerxía e de case o 65% en emisións de CO₂.
Modernización en Narón
No caso do CEIP A Gándara, a intervención licítase por mais de 1,4 M€ e inclúe o illamento térmico da fachada con sistema SATE, dándolle tamén un acabado máis moderno ao edificio, a substitución de carpinterías exteriores por unhas novas de alta eficiencia enerxética que melloren o illamento térmico e acústico e a colocación dunha nova cuberta de panel sándwich con illamento de la de roca.
Ademais, instalarase un lucernario de placas translúcidas planas de policarbonato celular. A maiores, mellorarase a accesibilidade do centro coa instalación dunha rampla na fachada posterior e colocaranse falsos teitos con luminarias led no interior do colexio.
Máis de 16 M€ en Ferrolterra
Con estas licitacións o departamento educativo do Goberno galego inicia os trámites para a contratación destas primeiras obras comprometidas para este ano, un total de 16 en toda Galicia, cun investimento total de máis de 16 M€. No conxunto do ano, o investimento da Xunta en obras en centros educativos ascenderá a un total de 73,6 M€, un 4% máis.
Estas actuacións elevan a 16 M€ o investimento do Plan de nova arquitectura pedagóxica nos centros educativos de Ferrolterra, onde xa se executaron actuacións de tanta relevancia como as rehabilitacións integrais do CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte (Ferrol, 1,4 M€) e do IES de Catabois (Ferrol, 762.000€), a instalación de varios ascensores nos centros educativos de Narón e Neda (355.000 €) ou a seforma de cociña- comedor do Centro Público de Atios (Valdoviño, 315.000 €).
Neste momento está en execución a ampliación do Centro Público Integrado As Mirandas (Ares, 3 M€) e o cambio de cuberta do Centro de Educación Especial Terra de Ferrol (600.000 €).
Ademais, están comprometidas para o futuro a ampliación do CIFP Ferrolterra (Ferrol, 2,5 M€), a reforma da cuberta do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol, 700.000 €), a pista cuberta do IES Ricardo Carvalho Calero (650.000€), a do IES Concepción Arenal e o pavillón do IES Ferrol Vello (ambas con orzamento aínda por concretar).