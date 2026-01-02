El Baxi Ferrol inaugura su 2026 en A Malata este domingo ante Juventut

Compartir Facebook

La Liga Femenina Endesa no descansa por navidad y este domingo ya hay un nuevo partido para el Baxi Ferrol, el segundo de manera consecutiva en el Pabellón de A Malata, recibiendo al Juventut, a partir de las 18:00 horas, en la 14ª jornada de la competición.

Este viernes tenía lugar la habitual rueda de prensa previa del partido, celebrada en las instalaciones de JRilo con la comparecencia de su entrenador Lino López, acompañado del director corporativo de la compañía Luis Rilo, el cual les deseaba mucha suerte en este nuevo compromiso.

El técnico solo quería “centrarse en este partido” y no mirar lo que tiene por delante en este intenso mes de enero, como tampoco “mirar otros resultados” en sus opciones por intentar clasificarse para la Copa de la Reina, en esta penúltima jornada de la primera vuelta, teniendo como objetivo en su duelo de este domingo “seguir siendo competitivos y seguir creciendo como equipo.”

Estas fechas son “duras” sobre todo para las jugadoras que no tienen opción de poder hacer desplazamientos para visitar a sus familiares “y no pasar estos días es duro mentalmente”, aunque la “desconexión no es posible”, destacando la unión del grupo en estas navidades “ya que están siempre juntas.”

Las fiestas de fin de año influyen en la preparación de este partido donde las jugadoras solo han tenido dos días de descanso – en nochevieja y año nuevo – pudiendo seguir trabajando en los entrenamientos de este viernes, en el de la mañana de puertas abiertas para la afición, sabiendo que jugarán ante un cuadro catalán “que vendrá con muchas ganas.”

Se verás las caras ante un Juventut que tiene una plantilla muy amplia, “con cuatro o cinco jugadoras que rondan los diez puntos por partido y que juegan con un ritmo muy alto” por lo que las ferrolanas tendrán que estar bien a nivel defensivo “para contrarrestar sus virtudes”, tanto a nivel anotador, como a nivel físico.

Claire Melia todavía “sigue entre algodones”, tras no realizar las sesiones del lunes y martes, aunque ha aprovechado estos días para seguir haciendo trabajo de recuperación “y en cada partido intentar dar el máximo, pero tenemos que estar ahí cuidándola.”