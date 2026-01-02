O Parrulo Ferrol empezó su 2026 visitando a los niñas y niñas hospitalizados del CHUF

Este viernes empezaba el nuevo año para O Parrulo Ferrol y lo primero que quisieron hacer fue visitar a los niñas y niñas hospitalizados en el área de pediatría del Hospital Arquitecto Marcide, del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

En esta visita acudía la totalidad de la plantilla de O Parrulo Ferrol y una parte del cuerpo técnico, acompañados por los profesionales del centro sanitario.

Durante el tiempo que estuvieron en el hospital, pudieron conocer de primera mano el trabajo que realizan todos los profesionales, como también charlar con los niños y niñas hospitalizados, como también con sus familias, regalándoles bufandas, con el objetivo de sacarles una sonrisa en esta época navideña.