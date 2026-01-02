Valdoviño confirma la visita de los Reyes Magos al municipio este lunes 5 de enero

La tradicional cabalgata partirá a las 18 horas de la casa consistorial.

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente harán una parada en Valdoviño el próximo lunes 5 de enero. Invitados por el Ayuntamiento, se espera su llegada a la casa consistorial sobre las seis de la tarde.

Allí los esperarán sus pajes, y un montón de ayudantes, niños y niñas que este viernes participaban en el taller de disfraces organizado por el Ayuntamiento para dar colorido a la cabalgata. Iniciarán entonces un recorrido que los llevará a la Casa de la Cultura, y en el que repartirán cientos de caramelos. En el auditorio, atenderán las peticiones de los más pequeños y pequeñas de la casa, y les entregarán un pequeño obsequio.

El Ayuntamiento quiere agradecer «la colaboración de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valdoviño y de la Policía Local«, que velará por la seguridad del recorrido.