Malaguti, segundo fichaje en el mercado invernal en O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol se sigue reforzando en este mercado invernal y, con la entrada del nuevo año, puede anunciar la incorporación al equipo de Malaguti de cara a esta segunda vuelta de la competición en la Primera División.

Iván de Uña Feliz “Malaguti, es un pívot diestro nacido el 6 de diciembre de 1996 en Benavente (Zamora), formado en el Atlético Benavente en el que jugó en dos etapas en Tercera División, Segunda División “B” y Segunda División, consiguiendo el campeonato liguero en las dos primeras categorías.

Entre medias, conoció la comarca de Ferrolterra al militar durante una temporada en el Cidade de Narón, concretamente en la 2016-2017, en la Segunda División. Tras su segundo paso por el club de su ciudad ponía rumbo a la máxima categoría polaca, para jugar en el KS Constract, en el que lograría el título liguero.

Tras esta etapa, volvería a tierras gallegas para militar en el Reyco Burela, de aquella en Segunda División, en dónde estuvo temporada y media, logrando el ascenso de categoría a Primera División, mientras que su último destino también era en la máxima categoría, concretamente en el ATP Iluminación Ribera Navarra, equipo del que procede.

Malaguti aportará su experiencia, su juego y sus goles en esta nueva etapa en O Parrulo Ferrol y ya está disponible para realizar sus primeros entrenamientos a las órdenes de Gerard Casas y su cuerpo técnico.