El BNG pide al Gobierno central la «reparación integral» de la carretera FE-13 en Ferrol

Néstor Rego defiende la necesidad de llevar a cabo un Plan de Reforma Integral de la carretera ante su estado de conservación deficiente y el riesgo que supone para la seguridad viaria.

El BNG registró iniciativas en la Cortes del Estado para pedir al Gobierno central un plan de reforma integral de la FE-13 en Ferrol, que tiene un estado de conservación «muy deficiente» y que es un «riesgo evidente» para la seguridad vial.

En un comunicado, el BNG ha apuntado que esta carretera es una de las que tienen «mayor volumen de tráfico» del municipio y su «abandono prologando y la falta de inversiones en el mantenimiento» provocaron un «deterioro generalizado del firme».

Así, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha denunciado que esta situación «ya está teniendo consecuencias directas» y ha señalado que las actuaciones realizadas por la Demarcación de Carreteras en Galicia se limitan a «simples parches, claramente insuficientes y sin efectos duraderos«. Además, ha denunciado Rego, la señalización horizontal «sigue sin pintar durante meses«, lo que «aumenta el peligro» para los usuarios de la carretera.

«La FE-13 no puede seguir siendo una carretera peligrosa ni una suma de remiendos que en poco tiempo vuelven a desaparecer. Ferrol necesita una vía segura, bien conservada y acorde con la importancia estratégica que tiene para el tráfico de la ciudad», ha subrayado el diputado del BNG en el Congreso.