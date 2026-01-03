Fene ultima os preparativos da Cabalgata de Reis que percorrerá as rúas do concello o vindeiro luns

Ademais, como novidade, anúnciase unha chocolatada para nenos e nenas.
Coma todos os anos, as Súas Maxestades Melchor, Gaspar e Baltasar visitarán Fene o luns, 5 de xaneiro, a poucas horas da noite máis máxica do ano. A cabalgata dos Reis Magos de Oriente sairá ás 17.30 horas do CCRD de Perlío (rúa San Salvador) e percorrerá a Avda. Marqués de Figueroa e a Avda. Naturais ata chegar á praza do alcalde Ramón J. Souto González (a carón da Casa do Concello) onde recibirán aos nenos e nenas que queiran conversar con eles e transmitirlles os seus desexos.
O desfile contará este ano con 5 carrozas, un total de 32 paxes reais e o acompañamento da banda de gaitas Airiños de Fen, dun grupo de baile da escola Fusion Dance e animación. Unha vez finalizada a cabalgata, a Concellería de Cultura de Fene organiza unha festa infantil, baixo carpa, a carón da Casa do Concello, entre as 18.00 e as 20.00 horas.
Ademais, como novidade, anúnciase unha chocolatada para nenos e nenas (ata esgotar existencias), coa colaboración da AC Tadetas e AVV San Xurxo de Magalofes.