Éxito navideño en el entrenamiento de puertas abiertas de O Parrulo Ferrol

Empezaba este viernes el 2026 sobre la pista para O Parrulo Ferrol y este primer entrenamiento del año era especial, aprovechando las fechas navideñas para abrir las puertas del Pabellón de A Malata para que pudieran acudir los aficionados y aficionadas.

Muchos niños y niñas, como también adultos, acudieron a esta llamada para poder comprobar de primera mano el trabajo que realizan diariamente los jugadores y cuerpo técnico de O Parrulo Ferrol, pudiendo ver íntegramente esta sesión de entrenamiento, en plena preparación del partido ante Jaén Paraíso Interior, de este martes 6, día de Reyes, a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Al finalizar el entrenamiento los jugadores parrulos sortearon camisetas y balones firmados y, como colofón, una foto de familia con los más pequeños en la pista, que también aprovechaban este momento para hacerse fotos y pedirles autógrafos a los jugadores y técnicos, como broche de oro a este entrenamiento navideño.