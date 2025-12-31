O Parrulo Ferrol empezará su 2026 con un entrenamiento de puertas abiertas este viernes en A Malata

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

O Parrulo Ferrol empezará su 2026 de manera especial, abriendo un entrenamiento de puertas abiertas para toda su afición, que tendrá lugar este viernes 2 de enero, de 18:30 a 20:30 horas.

La entidad ferrolana anima especialmente a los más jóvenes a acudir a este entrenamiento, en el que podrán conocer de cerca a los jugadores y cuerpo técnico de O Parrulo Ferrol, los cuales estarán disponibles de 20:30 a 21:00 horas para realizar todas las fotos y firmas que deseen, como también una entrega de regalos.

Este entrenamiento también servirá de preparación para el equipo de cara a su siguiente compromiso liguero, el día de Reyes, martes 6 recibiendo al Jaén Paraíso Interior, a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.