Melo, director deportivo de O Parrulo Ferrol: «El 2025 ha sido un año completo de éxitos»

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Este último día del año es un buen momento para el director deportivo de O Parrulo Ferrol, Melo, para hacer un balance de la primera vuelta en la Primera División y todo lo vivido en 2025.

Esta primera vuelta “ha sido muy buena”, a pesar de la derrota en el derbi gallego ante Noia Portus Apóstoli “cuando teníamos opciones de Copa de España y parece que la empaña un poco”, pero quería ser realista “llevamos 20 puntos y a estas alturas es un éxito”, recordando que el objetivo desde el primer momento es la permanencia en la Primera División. El equipo “ha competido en todos los partidos” y estaba convencido que, “siguiendo esta línea, el objetivo lo podemos conseguir.”

Este día de Reyes, martes 6, empieza la segunda vuelta con el primer partido ante Jaén Paraíso Interior, a las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata. Melo esperaba en estos quince partidos que quedan hasta el final de liga que el equipo “siga en la misma línea, seguir compitiendo en todos los partidos”, reconociendo que “tal y como está trabajando el equipo podemos conseguir la permanencia cuanto antes, poder disfrutar de la Primera División y seguir dando alegrías a la afición.”

Si echamos la vista atrás al diciembre de 2024, Melo afirmaba que no se esperaba todo lo que iba a suceder en estos 365 días. En esos momentos “estábamos más cerca de los puestos de descenso en Segunda División que de los puestos de playoff” y este 2025 “ha sido espectacular, un año completo de éxitos y estos 20 puntos al final de la primera vuelta lo demuestran”, en el que el equipo demostró “no solo ascender, sino también competir con los mejores desde el primer momento y de ahí la clasificación actual.”