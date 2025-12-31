Melo, director deportivo de O Parrulo Ferrol: «El 2025 ha sido un año completo de éxitos»

31 diciembre, 2025 Dejar un comentario 146 Vistas

El director deportivo, Melo, en su valoración navideña | O Parrulo Ferrol

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Este último día del año es un buen momento para el director deportivo de O Parrulo Ferrol, Melo, para hacer un balance de la primera vuelta en la Primera División y todo lo vivido en 2025.

Esta primera vuelta “ha sido muy buena”, a pesar de la derrota en el derbi gallego ante Noia Portus Apóstoli “cuando teníamos opciones de Copa de España y parece que la empaña un poco”, pero quería ser realista “llevamos 20 puntos y a estas alturas es un éxito”, recordando que el objetivo desde el primer momento es la permanencia en la Primera División. El equipo “ha competido en todos los partidos” y estaba convencido que, “siguiendo esta línea, el objetivo lo podemos conseguir.

Este día de Reyes, martes 6, empieza la segunda vuelta con el primer partido ante Jaén Paraíso Interior, a las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata. Melo esperaba en estos quince partidos que quedan hasta el final de liga que el equipo “siga en la misma línea, seguir compitiendo en todos los partidos”, reconociendo que “tal y como está trabajando el equipo podemos conseguir la permanencia cuanto antes, poder disfrutar de la Primera División y seguir dando alegrías a la afición.

Si echamos la vista atrás al diciembre de 2024, Melo afirmaba que no se esperaba todo lo que iba a suceder en estos 365 días. En esos momentos “estábamos más cerca de los puestos de descenso en Segunda División que de los puestos de playoff” y este 2025 “ha sido espectacular, un año completo de éxitos y estos 20 puntos al final de la primera vuelta lo demuestran”, en el que el equipo demostró “no solo ascender, sino también competir con los mejores desde el primer momento y de ahí la clasificación actual.

Lea también

Tres de cada 10 hogares gallegos destinan al alquiler más de un tercio de sus ingresos

Dentro de los siete grandes ayuntamientos gallegos, Ferrol es el que cuenta con un mayor …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *