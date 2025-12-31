Un camión con mercancía peligrosa se salió de la vía en As Somozas y fue necesario activar el Plan de Emergencias

La Xunta de Galicia tuvo que activar el Plan de Emergencia ante la salida de vía de un camión de transporte de mercancía peligrosa para reciclar, en Cal da Ortiga, Seixas, en el municipio coruñés de As Somozas, en las inmediaciones del polígono industrial.El vehículo se dirigía a la planta de Sogarisa.

Todo ocurrió sobre las diez de la mañana de este miércoles y al parecer el conductor del vehículo de la empresa Transambiental utilizó el GPS y «fue engañado» al ser dirigido hacia una estrecha pista, y al intentar dar marcha atrás el camión se metió en una zanja y una parte medio colgado hacía un desnivel.

Se dieron llamadas de alarma al Centro Integrado ás Emerxencias -112 Galicia y desde allí se dio la alarma, acudiendo a la zona del incidente efectivos del Parque de Bomberos do Eume con base en As Pontes; y de la Guardia Civil de Tráfico; así como técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) y de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. También se alertó al Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Ortiguera aunque no fue necesaria su intervención.

La posición inestable del vehículo, junto con una pequeña pérdida de la carga que intentaron controlar los equipos de emergencias — pequeños bultos –, así como la cercanía de riachuelos y viviendas próximas obligó a activar el Plan de Emergencias por accidente de transporte de mercancía peligrosa implicado (Transgal).

Así lo ha comunicado el CIAE 112, que recomendó además evitar aproximarse a la zona y seguir las indicaciones de las autoridades.

Los medios y recursos que intervinieron en la zona buscaron la manera de retirar vehículo y carga en las mejores condiciones de seguridad para el entorno y la ciudadanía. Ya más tarde y con la ayuda de una grúa pudo lograrse que el camión saliese de la zanja en la que estaba medio hundido, estableciéndose la normalidad