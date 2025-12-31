Matilda gana el II Concurso de Escaparate Comercial de Navidad de Ferrol

Compartir Facebook

CITES FERROL, gracias a la ayuda de promoción económica del Ayuntamiento de Ferrol, organizó varias actividades a lo largo del segundo semestre del año con el fin de dinamizar y fomentar el comercio local de la ciudad.

Entre todas ellas destaca la segunda edición del Concurso de Escaparate Comercial de Nadal, que tiene por objetivo promover la creatividad de los comerciantes durante una época tan especial como es la Navidad, a la hora de presentar sus escaparates de forma atractiva tanto para los habitantes de Ferrol, como para los turistas y visitantes que llenan las calles de la ciudad en estas fechas.

Reunido el jurado integrado por representantes de Cites y de asociaciones comerciales de la ciudad así como dos profesionales especializados, el escaparate elegido fue el de MATILDA, situado en la calle Real 119, por su originalidad. Una decoración que también llena todo y espacio con cuidados adornos que surgen de la imaginación de su propietaria, Rebeca Carnero.

Matilda ofrece a las mujeres un gran surtido de moda en constante renovación, pero con el foco puesto sobre todo en la gente joven y en el público adulto a lo que le gusta vestir de forma más desenfadada

Este mismo miércoles el Concejal de promoción económica del Ayuntamiento, Javier Díaz Mosquera, hizo entrega del diploma acreditativo acompañado de vales de descuento de 10 euros para repartir entre los clientes y aplicarlos en sus compras en el establecimiento, con una validez hasta 31 de enero de 2026.