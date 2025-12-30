Herida una animadora del tren navideño de Narón al caer del vehículo en marcha

La joven, que realizaba labores de animación caracterizada como «elfa», fue trasladada a un centro hospitalario.

Herida una animadora del tren navideño de Narón (A Coruña) al caer del vehículo en marcha- E.P.

Una joven que participaba en el dispositivo de animación del ‘Navitren’ en Narón (A Coruña) ha resultado herida en el mediodía de este martes tras caerse del vehículo mientras este se encontraba en circulación.

El accidente se produjo en torno a las 12.30 horas en la zona de Xuvia y según los datos recabados, el suceso tuvo lugar en la confluencia de la carretera de Castilla con la calle Foro. Al parecer, la trabajadora, que iba caracterizada como «elfa» de la comitiva navideña, se precipitó al asfalto en el momento en el que el convoy realizaba un giro para tomar la curva en dicho punto.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de la Policía Local de Narón para regular el tráfico y asegurar la zona. Asimismo, el equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 envió una ambulancia para prestar la primera asistencia a la víctima.

Tras ser estabilizada en el lugar de los hechos, la joven fue trasladada a un centro hospitalario de referencia para realizarle un examen más exhaustivo de las lesiones sufridas.

 

 

