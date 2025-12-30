O Parrulo Ferrol anuncia las salidas de Dennis Berthod, Manu Aguayo y Xavi Cols

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Los caminos de O Parrulo Ferrol y los de tres de sus integrantes de su plantilla como Dennis Berthod, Manu Aguayo y Xavi Cols no continuarán juntos desde estos momentos, según ha dado a conocer la entidad ferrolana este martes en un comunicado.

Dennis Berthod y Manu Aguayo llegaban en la pasada temporada en la entidad ferrolana, siendo parte muy importante para la consecución del ascenso de categoría en el puesto de la portería, mientras que Xavi Cols llegaba este verano para sumarse al equipo en este retorno a la Primera División.

Desde O Parrulo Ferrol quieren darles las gracias a los tres por su compromiso, trabajo y profesionalidad en todo este tiempo que han estado en la entidad, además de desearles la mejor de las suertes en su futuro.