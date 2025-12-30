El jugador de O Parrulo Ferrol, Novoa, a un paso de jugar la Eurocopa de fútbol sala con España

Este martes ha sido el día elegido por el seleccionador nacional Jesús Velasco para dar a conocer la prelista de 30 jugadores que podrían disputar la Eurocopa con España, que tendrá lugar en Letonia, Lituania y Eslovenia, del 21 de enero al 7 de febrero y entre los que está el jugador de O Parrulo Ferrol, Novoa.

Esta es la cuarta vez que el jugador parrulo forma parte de una prelista de la selección española, pudiendo debutar el pasado mes de octubre en un doble amistoso ante Marruecos en Rabat, aunque en las dos siguientes convocatorias tuviera que quedarse fuera por problemas físicos.

La lista definitiva, de 16 jugadores, se anunciará el 8 de enero. De ella saldrán los 14 jugadores que disputarán la Eurocopa y que se podrá modificar hasta 24 horas antes del debut ante una de las anfitrionas, Eslovenia, el día 23.