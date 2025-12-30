La Xunta mantiene el descuento del 40% en viajes en tren en el área de Ferrol

La Xunta mantiene desde este jueves, 1 de enero, el descuento del 40% en los autobuses interurbanos de su competencia, en el transporte de la ría integrado en el área de transporte metropolitano de Vigo –conexiones Cangas-Vigo, Moaña-Vigo en sentidos de ida y vuelta– y en el tren en la ATM de Ferrol.

Así lo recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG) en la orden que publica este martes, que permite continuar con estas bonificaciones del 40% en el transporte público autonómico, que se aplican sobre las tarifas de los bonos multiviaje y de las tarjetas de movilidad de Galicia.

La orden regula el establecimiento de una minoración adicional y temporal en las tarifas bonificadas de aplicación en el transporte público interurbano de la competencia de la Xunta. Con esta tramitación y publicación en el DOG, el Ejecutivo autonómico garantiza que las bonificaciones a los usuarios del transporte público autonómico tengan continuidad, sin interrupción, desde el 1 de enero.

Además, aunque la orden establece como plazo de aplicación de los descuentos hasta el 31 de enero, ya prevé la ampliación del periodo en que se aplicará la minoración temporal de la tarifa, de forma que la Xunta garantiza su continuidad en el tiempo.