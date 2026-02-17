Martes de Entroido de música y tradición en el centro de mayores de Río Xubia

Este martes de Entroido era un día especial en el centro de mayores de Río Xubia, celebrando una jornada pensada especialmente para que sus personas usuarias pudieran disfrutar de esta festividad, a la cual se unía la concejala de Política Social, Rosa Martínez Beceiro.

Hasta allí pusieron la nota musical las comparsas Semente de Trasancos y Parrandolos de la Sociedade Cultural Areosa. Además, las personas asistentes degustaron un menú típico de estas fechas con cocido y dulces de Entroido, como también se instaló un photocall preparado para la ocasión.

Desde el Concello de Ferrol quieren reafirmar “o noso compromiso co benestar e a dinamización social dos nosos maiores, promovendo espazos de encontró e lecer que favorecen a convivencia e a participación activa”, afirmaba Rosa Martínez Beceiro.