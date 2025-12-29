Caio César fue presentado como nuevo portero de O Parrulo Ferrol

Compartir Facebook

Caio César ya luce como portero de O Parrulo Ferrol y tras unos primeros días en la ciudad este lunes tenía lugar su presentación oficial, acompañado del director deportivo Melo, en un evento celebrado en el Pabellón de A Malata.

Estos primeros días “han sido muy buenos” por el recibimiento por parte de sus nuevos compañeros, cuerpo técnico y junta directiva “y estoy muy feliz y muy contento de estar en O Parrulo Ferrol”, afirmaba Caio César.

Espera aportar al equipo “buenas intervenciones” bajo los palos de la portería parrula, como también “juego con los pies”, con la misión de “poder ayudar en todo a O Parrulo Ferrol.”

Caio César tuvo claro venir a O Parrulo Ferrol tras recibir buenas referencias del club de varios amigos suyos que vistieron la elástica del club en anteriores temporadas, como es el caso de Thalles o William “y me hablaron muy bien”, además de actuales jugadores como Jhoy, Diogo y Penezio, en este desafío en la Primera División “y poder ayudar al club a conseguir sus objetivos.”

El portero parrulo tenía claro que la liga brasileña y la liga española “son filosofías y modelos de juego diferentes”, por lo que será “algo nuevo”, pero está “dispuesto a aprender y a ayudar a O Parrulo Ferrol.”

Volver a ver en esta segunda vuelta a O Parrulo Ferrol en los puestos de playoff por el título “sería un sueño”, aunque reconocía que había que ir “partido a partido” y ojalá poder llegar a estas eliminatorias “para poder ver A Malata llena.”

Caio César aún no pudo vivir en primera persona un partido de O Parrulo Ferrol en A Malata, pero reconocía que sí había visto vídeos del ambiente que se genera en los partidos “y Thalles también me comentó lo que se vive con los aficionados, el ruido, el ambiente de fútbol sala, por lo que espero poder ayudar.”

Melo: “Caio César va a complementar el equipo”

El director deportivo de O Parrulo Ferrol, Melo, afirmaba que en estos primeros días de entrenamientos “lo he visto bien para ser la primera vez que está en España” y que haya más jugadores brasileños en el equipo “ayuda mucho a la adaptación y más en estas fechas.”

Sobre la pista, Caio César aportará “mucha competencia interna”, al ser un portero con experiencia a pesar de su juventud en el más alto nivel en la liga brasileña y en O Parrulo Ferrol “va a complementar el equipo”, recordando que no solo viene para lo que queda de temporada “sino que también estará con nosotros la próxima temporada.”

Melo también confirmaba que Caio César estará a disposición del entrenador Gerard Casas para el primer partido liguero de 2026, que se disputará el martes 6 de enero, día de Reyes, ante Jaén Paraíso Interior, en el Pabellón de A Malata, a las 19:00 horas.